Denunciato a Limbiate il graffitaro di piazza Moro. Il suo commento: «Esagerati»

Imbrattata la facciata dell’edificio pubblico di piazza Aldo Moro a Limbiate: la Polizia locale identifica e denuncia un 18enne della città. Utili alle indagini le immagini delle telecamere di sorveglianza.

«Aveva imbrattato tutta la facciata di mattoni a vista con la bomboletta spray, una cosa indecente – commenta il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo – lui ha detto che abbiamo esagerato a denunciarlo».

Denunciato a Limbiate il graffitaro di piazza Moro, il 18enne non riteneva di avere compiuto un reato

Il 18enne, che non riteneva di aver compiuto un reato, è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose pubbliche in concorso con persone rimaste ignote. L’azione non avrebbe risparmiato anche l’anfiteatro, il Comune ha già provveduto a ripulire.