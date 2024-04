Lesmo: i ladri svaligiano la casa di don Stefano

Don Stefano Borri vittima dei ladri. Il sacerdote giovedì sera 25 aprile rientrando nel suo appartamento in oratorio a Lesmo si è visto la casa completamente sottosopra. I malviventi hanno portato via solamente un orologio di valore, lasciando tutto a soqquadro. A quanto pare mentre il prete era assente, i ladri si sono arrampicati al primo piano e hanno forzato la portafinestra della cucina per entrare nell’abitazione.

Lesmo: i ladri svaligiano e anche il bar e il cineteatro

Non paghi hanno passato in rassegna anche il cineteatro Piccolo, passando dal terrazzo esterno dove hanno messo a soqquadro i locali senza però asportare nulla e poi si sono diretti al bar per mettere le mani sulla cassetta dei soldi un ammontare di circa 50 euro in monete.

Don Stefano Borri rientrato verso le 23 di giovedì ha contattato i carabinieri che hanno fatto subito un primo sopralluogo per quantificare i danni e il materiale asportato.