Desio, si ferisce dando fuoco a una bomboletta in auto: denunciato un ventenne

Per gioco avrebbe bruciato ripetutamente con un accendino il getto spray di una bomboletta, mentre si trovava nell’auto di una amica, e improvvisamente si è propagata una fiammata che l’ha raggiunto alle gambe e poi ha sfiorato anche una bottiglia piena di benzina, destinata a un amico rimasto in panne. È stato decisamente fortunato un ventenne residente in Brianza protagonista dell’episodio, accaduto nel parcheggio di un fast food, a Desio.

Incendio nell’auto a Desio, il ventenne denunciato

Fortunatamente altri ragazzi presenti, visto l’accaduto, hanno avuto la prontezza di afferrare un estintore e di spegnere le fiamme e di chiamare i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi al loro arrivo hanno posto in sicurezza l’area mentre il ventenne è riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale di Desio dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per “lievi ferite agli arti inferiori“. I carabinieri della Compagnia di Desio, al termine degli accertamenti lo hanno deferito per il reato di incendio colposo visto che il suo gesto avrebbe potuto interessare altri veicoli in sosta.