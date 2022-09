Biassono: incendio in una cantina, l’allarme arriva al sindaco

Intervento dei Vigili del fuoco lunedì 26 settembre, a Biassono. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando un passante ha notato del fumo provenire da una cantina in via Veneto e ha allertato il sindaco.

«Stavo rincasando quando un cittadino mi ha avvisato di quanto stava succedendo – racconta Luciano Casiraghi – Ho immediatamente chiamato i soccorsi e sono andato sul posto a vedere cosa stesse capitando».

Biassono: incendio in una cantina, stava raggiungendo la villetta

Le fiamme si stavano propagando dalla cantina della villetta. A causare il principio di incendio probabilmente è stato un corto circuito che si è verificato in cantina. A prendere fuoco è stato un tavolo di legno da lavoro che si trovava proprio in cantina. Al piano superiore c’era la padrona di casa con il suo cane.

Incendio Biassono Incendio Biassono Incendio Biassono

Biassono: incendio in una cantina, sul posto vigili del fuoco da Monza e Desio

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del fuoco arrivati da Monza e Desio, e anche un’automedica arrivata per accertarsi delle condizioni della donna.

La situazione è rientrata in poco tempo. Per scongiurare ogni pericolo i Vigili del fuoco hanno deciso di portare in salvo fuori dalla casa non solo la signora ma anche il suo cagnolino, in attesa di condurre le opportune verifiche.

Biassono: incendio in una cantina, nessun ferito

Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza il coinvolgimento di nessuno. La padrona di casa ha poi rifiutato di essere condotta al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Ora si dovranno verificare le esatte cause del corto circuito che ha provocato l’incendio. La cantina, completamente annerita dal fumo, è al momento inagibile.