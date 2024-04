Parlerà brianzolo l’edizione 2024 del Giro-E, la corsa sostenibile e inclusiva che si svolge su e-bike sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia. Rovagnati sarà official partner, e anche in bici con i lavoratori dell’azienda, mentre i ragazzi di PizzAut scenderanno in campo con il loro food truck. Il giro si svolgerà dal 4 al 26 maggio in venti tappe: da Torino a Massa, da Siena a Bastia Umbra, da Bolzano a San Biagio di Callata. Un banco di prova inclusivo alla portata di tutti gli appassionati.

PizzAut e Rovagnati, il Giro-E di ciclismo parla brianzolo: dal 4 maggio

Il 4 maggio nella tappa inaugurale di Torino i pizzaioli e i camerieri di PizzAut saranno nel Green Fun Village a fianco di Rovagnati per proporre le loro prelibatezze e a lanciare un messaggio di inclusione sociale. Il gustoso villaggio sarà allestito in ogni città di partenza del Giro-E per sensibilizzare sull’importanza di una mobilità sostenibile e rispettosa per l’ambiente attraverso talk, interviste, giochi, eventi locali che coinvolgeranno tutto il pubblico.

«Sosteniamo questa iniziativa condividendone ogni singolo valore – spiega Gabriele Rusconi, Managing Director and Board Member di Rovagnati – Giro-E è valorizzazione dei territori italiani, inclusione, incentivo a seguire stili di vita improntati al benessere, aspetti che l’azienda promuove attraverso il progetto Rovagnati Qualità Responsabile e all’interno del Manifesto de I Segreti del Buono, Sano e Giusto che abbiamo lanciato a ottobre 2023».

PizzAut e Rovagnati, il Giro-E di ciclismo parla brianzolo: c’è anche il concorso

Nello spazio dedicato l’azienda brianzola, nata negli anni quaranta, proporrà un ricco programma di attività dedicate alla scoperta del proprio Manifesto e presenterà in anteprima una nuova linea di gastronomia a basso contenuto di grassi e priva di nitriti. Parallelamente al sostegno a Giro-E, Rovagnati ha deciso di coinvolgere ancora una volta consumatori e clienti attraverso un concorso che mette in palio ogni giorno buoni spesa fino a 200 euro e 20 biciclette a pedalata assistita T-Tronik Bianchi Life-e. Il regolamento del concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale.