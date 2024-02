Scuola: torna il progetto per il benessere firmato Rovagnati

Studiare come stare bene, esercitarsi in benessere anche a scuola. Non è ancora una materia di studio ma, dopo il successo della prima edizione, torna il progetto “Stammi Bene” promosso dall’azienda Rovagnati per le scuole primarie e anche secondarie di primo grado.

Scuola: torna il progetto per il benessere, Rovagnati promuove la seconda edizione di Stammi Bene

“Stammi Bene” è un progetto didattico che fornisce ai ragazzi e agli insegnanti materiali e contenuti per creare “pause funzionali dedicate al benessere, con esercizi pratici in grado di regalare armonia nel corpo e nella mente”, spiega l’azienda, ed è anche un contest che premia le scuole e i docenti, con computer portatili e buoni per l’acquisto di materiale didattico e sportivo.

Il fulcro dell’iniziativa, promossa dall’azienda attraverso il brand “Snello Rovagnati”, è che “il benessere debba – per essere completo – passare necessariamente attraverso quattro sfere concettuali: fisica, mentale, sociale e alimentare”.

Scuola: torna il progetto per il benessere, i video tutorial con metodo “Learning by doing”

Rovagnati con un team di esperti e professionisti ha messo a punto una serie di video tutorial che i docenti possono scaricare per poi farne uso durante le lezioni come “momento di benessere”: un concept che si basa sul metodo “Learning by doing”, ovvero “Imparare facendo”. I video sono stati realizzati con professionisti tra cui una dietista, un fisioterapista e poi logopedista, chinesiologa, psicologa psicoterapeuta, coach olistica.

Scuola: torna il progetto per il benessere, registrazioni fino al 15 maggio

L’edizione 2023 aveva coinvolto complessivamente oltre 45mila studenti, 2.048 classi, 601 docenti e 10 scuole premiate: numeri importanti che hanno incoraggiato l’azienda di Biassono a proseguire il progetto e lanciare la seconda edizione.

Fino al 15 maggio gli insegnanti possono registrarsi sul sito ufficiale di Stammi Bene, scaricare contenuti e materiali e registrare gratuitamente le proprie classi. Inviando poi testimonianza fotografica delle attività fatte in classe o delle frasi create usando le lettere di “Stammi bene” le scuole potranno vincere un buono da 500 euro per l’acquisto di materiale didattico o sportivo, per un montepremi complessivo di 5.000 euro; per i docenti invece è prevista la possibilità di partecipare all’estrazione di 3 PC portatili.

Scuola: torna il progetto per il benessere, «mettiamo la persona al centro»

“Stammi Bene – spiega Gabriele Rusconi, Managing Director and Board Member di Rovagnati – è un progetto di grande valore per Rovagnati alla luce della sua visione completa e sistemica. Propone una cultura del benessere che pone la persona al centro, abbracciando le dimensioni della sana e corretta alimentazione, della relazione con gli altri e dello sviluppo di una serenità interiore. Per noi è anche un’occasione preziosa di dialogo con le nuove generazioni, a cui guardiamo nella costruzione del futuro anche con il programma ESG Rovagnati Qualità Responsabile, un percorso consapevole che racconta cosa per noi è Buono, Sano e Giusto”.