Elio e le Storie Tese e PizzAut: allo stadio di Monza il Concertozzo 2024, prevendite aperte

Dal 1980 tengono banco nel panorama della musica italiana. Elio e le Storie Tese, dopo l’annuncio dello sciogliemento della band nel 2017, sono di nuovo insieme dallo scorso giugno. E saranno a Monza il 26 maggio all’U-Power Stadium (le prevendite aperte su Ticketone) per un concerto che vuole unire musica e inclusione.

Elio e le Storie Tese e PizzAut: incursioni del Trio Medusa e “Concertozzino”

Naturalmente un concerto di Elio e Le Storie Tese non è un concerto qualsiasi, ma un “Concertozzo” che, per l’occasione, è “allo stadiozzo“.

Stefano Belisari, Sergio Conforti, Davide Civaschi, Nicola Fasani, Christian Meyer e Antonello Aguzzi saranno sul palco dove non ci sarà solo musica,ma anche le incursioni del Trio Medusa.

Il concerto (preceduto da “Il Concertozzino” di alcune band emergenti), nasce infatti dalla collaborazione con il Comune di Monza e PizzAUT, la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici.

Una realtà a cui Elio, padre di un ragazzo autistico, è vicino da sempre .

Elio e le Storie Tese e PizzAut: le prime due edizioni a Carpi per Cesvi

Le prime due edizioni del Concertozzo si sono svolte a Carpi a favore della Fondazione Cesvi e hanno registrato il tutto esaurito.

Elio e le Storie Tese e PizzAut: si replica a Monza, evento anticipato da una giornata all’Arengario

Si replica a Monza dove Elio e le Storie Tese ripercorranno quarant’anni di successi, dalle prime produzioni ai successi sanremesi in un perfetto equilibrio tra divertimento e consapevolezza sociale.

L’evento sarà anticipato sabato 25 maggio da una kermesse aperta a tutti in piazza Roma, ai piedi dell’Arengario, dove il Comune di Monza e PizzAUT ospiteranno associazioni e personalità che si occupano di autismo e disabilità, per la loro testimonianza diretta. In programma talk e approfondimenti alla presenza delle maggiori associazioni italiane impegnate nell’inclusione di persone autistiche. Seguiranno momenti di musica, street-food, incontri e divertimento, tutto in “formato AUT”.