PizzAut, la storia di Simone e Matilde: e il disegno che ha fatto emozionare

I social hanno favorito l’ennesimo piccolo miracolo targato Pizzaut. Nei giorni scorsi Nico Acampora ha postato un appello: quello di Simone, cameriere Aut, che nel turno del sabato sera ha ricevuto in dono da una bambina un disegno con il suo nome e tanto gli sarebbe piaciuto poterla ringraziare, chiedendole anche di firmare il foglio.

PizzAut, la storia di Simone e Matilde: l’appello di Acampora

Pizzaut il cameriere Simone e il disegno di Matilde

«La bimba, di circa 7 anni, ha disegnato il nome del cameriere che l’ha servita – ha scritto Acampora sulla pagina facebook che riunisce oltre 200mila follower – Simone si è emozionato tantissimo e custodisce l’opera d’arte nel suo armadietto come fosse un tesoro. Simone vorrebbe ringraziare ancora la bimba, ma mi ha confessato che non ha avuto il coraggio di chiedere il suo nome. Se i genitori dovessero riconoscere il disegno ci scrivano, Simone vorrebbe dire grazie alla giovane artista e avere l’autografo della bimba sul disegno».

PizzAut, la storia di Simone e Matilde: la risposta della mamma

Il lieto fine si è manifestato domenica, a stretto giro di posta, grazie alla risposta di una mamma che era al tavolo dei bambini. Con loro anche Matilde, l’autrice dell’opera.

«Ogni volta che veniamo da voi ci insegnate così tanto. Grazie Simone, grazie di cuore», ha scritto. E poi: «Siamo noi a ringraziare te e tutto lo staff per la meravigliosa serata. Cii avete fatto emozionare. Torneremo prestissimo a trovarvi per trascorrere un’altra serata speciale con tutti voi», ha confermato la mamma di Matilde.

PizzAut, la storia di Simone e Matilde: «Un super grazie»

«Vi aspettiamo a barccia aperte. Un super Grazie a Matilde. Simone è felicissimo per il suo disegno. Me lo ha mostrato con grandissimo orgoglio e non è facile per Simone esternare i suoi stato d’animo – ha concluso Acampora – Quando tornate ci vuole l’autografo sotto l’opera d’arte. Grazie grazie grazie grazie grazie».

Il tutto tra oltre 100 commenti, 250 condivisioni e più di 4mila like di chi era presente e chi si è emozionato solo leggendo la storia.