Pasqua: la colomba solidale di PizzAut (e dei fratelli Marelli) per il food truck

Anche PizzAut porta sulla tavola delle feste la sua colomba solidale. La pizzeria inclusiva gestita da ragazzi autistici, frutto della determinazione di Nico Acampora, propone la colomba con il marchio della pizzeria, prodotta dai fratelli Marelli.

«L’intero ricavato della vendita delle colombe, non una parte ma il 100% – precisa il fondatore Acampora – verrà destinato a PizzAut onlus e destinato a costruire posti di lavoro per persone autistiche attraverso i food truck».

L’idea è di moltiplicare le possibilità di lavoro per giovani autistici, non solo in servizio nella pizzeria ma creando nuove occasioni di impiego, favorendo la formazione e il collocamento.

È questo l’intento del progetto PizzAut, come più volte ha raccontato lo stesso Acampora: rendere i ragazzi autistici protagonisti nel mondo del lavoro. «In Italia ci sono 600.000 persone autistiche – racconta Acampora – l’esperienza di PizzAut dimostra che anche chi ha una disabilità può essere un cittadino attivo. L’Italia è una Repubblica fondata anche sul lavoro dei nostri ragazzi».

Ma non è questo il solo motivo per cui lo stesso Acampora sui seguitissimi social di PizzAut promuove la colomba: «È semplicemente buonissima e darà più valore alla Pasqua».

Pasqua: la colomba solidale di PizzAut, solo nei ristoranti a Monza e Cassina de Pecchi

La colomba di PizzAut è disponibile solo nei ristoranti di Monza (ingresso da via Philips) e di Cassina de Pecchi.