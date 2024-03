La Pasqua solidale di Lilt regala visite sospese

La Pasqua si avvicina e Lilt propone anche per quest’anno i prodotti solidali. Il ricavato servirà a garantire visite sospese per chi non può permettersele, controlli ed esami diagnostici per chi è in difficoltà economica e sociale.

Tante le proposte per arricchire la tavola delle feste: dalle colombe all’uovo di cioccolato (al latte e fondente), dagli ovetti di cioccolato alla confezione da 60 piccole uova rigorosamente di cioccolato.

È possibile richiedere il proprio ordine anche allo store on line (legatumori.mi.it/donazioni/pasqua-solidale). Tutte le richieste effettuate entro il 15 marzo saranno consegnate in tempo per Pasqua. È possibile visitare anche gli spazi Lilt (a Monza in via San Gottardo 36) dove a partire dall’11 marzo sarà possibile trovare sugli scaffali tutti i prodotti in vendita per Pasqua.

La Pasqua solidale di Lilt tra uova di cioccolato e colombe

«I nostri squisiti regali pasquali come la colomba o la colombona da 1 chilo, entrambe incartate a mano, non solo deliziano il palato ma aggiungono un tocco di solidarietà e di stile che amici e parenti sicuramente apprezzeranno», spiegano dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

L’iniziativa è offerta anche alle aziende con servizi pensati su misura. La Lilt, infatti, potrà rendere unici i regali solidali per Pasqua aggiungendo ai prodotti anche il logo dell’azienda.

Tutte le informazioni, il form per poter procedere all’ordine on line e i numeri di telefono per contattare direttamente la Lilt sono disponibili sul sito legatumori.mi.it.