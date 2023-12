Rovagnati, la storia del fondatore in un cortometraggio: ecco “Il sogno di Paolo”

Da un prodotto semplice a uno di alta qualità. La storia di Paolo Rovagnati è tutta qui. Indissolubilmente legata alla sua creazione: il prosciutto cotto più buono d’Italia. Per ricordare l’imprenditore biassonese che ha cambiato la storia della nostra gastronomia, l’azienda che porta il suo nome ha realizzato il cortometraggio “Il sogno di Paolo”.

Rovagnati, la storia del fondatore in un cortometraggio: a 80 anni dalla nascita e 15 dalla scomparsa

Un mini filmato in stile cartoon che in poco più di un minuto celebra la storia di chi è riuscito a trasformare il prosciutto cotto da alimento considerato inferiore, a un prodotto di alta qualità, capace di combattere ad armi pari con il ben più blasonato prosciutto crudo.

Il corto, voluto dalla Rovagnati a 80 anni dalla nascita dell’imprenditore, nel 1943, e a 15 dalla sua scomparsa, è stato lanciato l’8 dicembre in televisione e sui social. È stato realizzato dal team Rovagnati in collaborazione con il team creativo di Connexia e la pluripremiata illustratrice Margherita Premuroso.

Rovagnati cortometraggio Il Sogno di Paolo

Si contraddistingue nella sua forma per il tratto pulito, le colorazioni calde e pastellate e il contenuto dalla forte carica emotiva. Il breve film inizia raccontando la storia di un giovane Paolo con una fiamma dentro il petto: la fiamma della passione e della lungimiranza.

Aiutando il padre, Angelo Ferruccio Rovagnati, nell’attività di famiglia che allora produceva burro e vendeva formaggio, Paolo ebbe l’idea di provare a dare vita a un prosciutto cotto di alta qualità.

Studiando e sperimentando nuovi metodi cercò di creare qualcosa che non c’era ancora sul mercato. Tentativo dopo tentativo ci riuscì. Attorno a Paolo crescono la famiglia e l’azienda. Tutti con la stessa fiamma dentro, nata dalla passione, dalla visione e dai valori di Paolo. Questo fuoco arriverà fino negli Stati Uniti, sulla torcia della Statua della libertà, simbolo dello sbarco dei prodotti a marchio Rovagnati negli Stati Uniti.

Rovagnati, la storia del fondatore in un cortometraggio: il video

Rovagnati, la storia del fondatore in un cortometraggio: «Imprenditore visionario, padre e marito»

«Siamo orgogliosi di questo progetto, che onora quanto lasciato in eredità da Paolo, non solo a noi, ma a tutto il Paese – affema la famiglia Rovagnati – Gli ottant’anni dalla sua nascita sono l’occasione per raccontarlo come imprenditore visionario, ma anche come padre e marito. Apprezziamo particolarmente che il corto riesca a rendere sia la sua dimensione professionale che quella umana, inscindibilmente unite dall’idea del sogno».

Il cortometraggio vuol essere anche un omaggio alla «passione e perseveranza che trasformano le intuizioni in qualcosa di grande» sottolinea con passione Riccardo Catagnano, direttore creativo di Connexia. «Per raccontare Il Sogno di Paolo – spiega l’illustratrice Margherita Premuroso – sono partita dalla ricerca di aneddoti e racconti in famiglia e tra chi lo aveva conosciuto in vita, per rendere il suo ricordo quanto più tangibile».