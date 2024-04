Monza e il Concertozzo di Elio e le Storie Tese: la vigilia del live

Mancano più di due mesi al “Concertozzo” di Elio&Le Storie Tese il 26 maggio all’U-Power Stadium di Monza per sostenere i progetti di PizzAut, con la complicità di Ac Monza e Comune, e l’amministrazione comunale ha preparato una serie di iniziative che si terranno il giorno prima e che riporteranno al centro dell’agenda cittadina i disturbi dello spettro autistico, che in città conta su tanti progetti e attenzioni.

Monza e il Concertozzo di Elio e le Storie Tese: il programma di sabato 25 maggio

Sabato 25 maggio, dicono gli organizzatori, una kermesse aperta a tutti in piazza Roma, ai piedi dell’arengario, dove il Comune di Monza e PizzAut ospiteranno associazioni e personalità che si occupano di autismo e disabilità, per la loro testimonianza diretta.

“Alla presenza delle maggiori associazioni impegnate nell’inclusione di persone autistiche, talk con esperti per fornire approfondimenti e promuovere una comprensione più profonda delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Seguiranno momenti di musica, street-food, incontri e divertimento, tutto in ‘formato Aut’”.