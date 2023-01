Parco di Monza: prorogate tutte le concessioni scadute, dal golf al ristorante

Il Golf Milano, ma anche il ristorante Saint Georges, Cascina Frutteto e l’Isolino. Il Consorzio del parco e della Villa Reale fa i conti con le concessioni scadute in questi mesi tra gli edifici del parco e, in attesa del masterplan, decide di prorogare tutti i contratti.

Parco di Monza: prorogate tutte le concessioni scadute, il Golf Club

Così è avvenuto per la concessione più ricca, quella del Golf Club Milano che dal 1928 gestisce il green monzese. I 94 ettari comprendono l’impianto, la club house, la piscina, la portineria e i locali di servizio. La concessione da 547mila euro è scaduta al 31 dicembre ed è stata prorogata di un anno.

«Nel contratto del Golf – spiega Giuseppe Di Stefano, direttore del consorzio – c’era la possibilità che il concessionario richiedesse la proproga sei mesi fine della scadenza del contratto e così è stato. Abbiamo aperto un’istruttoria, verificato il regolare pagamento del canone negli annie il rispetto di quanto stabilito dal contratto, quindi è stata decisa la proroga».

Nella delibera del consiglio di gestione si legge che il golf non avrebbe messo a dimora 3858 piante (su 4428) previste dal contratto, ma si impegna a rispettare l’accordo. In questi anni ha inoltre realizzato un pozzo per il prelievo di acqua di prima falda, ha rimosso alberi morti o malati e rinaturalizzato l’ambiente oltre a consentire il passaggio sull’area in concessione in assenza di eventi sportivi.

Parco di Monza: prorogate tutte le concessioni scadute, il Saint George Premier

Scaduta anche la concessione da 109 mila euro all’anno del ristornate Saint Georges Premier, anche in questo caso il Consorzio una proroga fino al 31 dicembre 2023 anche perché anche il masterplan lì prevede attività di ristorazione.

Parco di Monza: prorogate tutte le concessioni scadute Scuola Agrare

Proroga di otto mesi per cascina Frutteto occupata dalla Scuola di Agraria del Parco. In questo caso il vecchio contratto d’affitto era di 60mila euro, ribassato a 30 mila (16,5% del valore stimato dall’agenzia del territorio) in cambio di lavori di manutenzione sul verde del parco.

«È un ente di formazione con una storia importante – spiega Di Stefano – ma abbiamo aperto un’istruttoria per capire quali nuovi servizi potrebbe offrire Cascina Frutteto che per il masterplan dovrebbe aprire anche un punto di ristoro aperto al pubblico».

Parco di Monza: prorogate tutte le concessioni scadute, il Dosso e la ristorazione

In proroga di un anno anche il punto di ristoro del Dosso. Anche in questo caso il masterplan prevede una funzione turistica per la ristorazione. «Abbiamo diversi punti di ristoro al momento sfitti – spiega Di Stefano – stiamo ragionando se concedere l’immobile o il servizio – e poi è bene anche cercare di diversificare l’offerta con punti di ristoro per tutti e per tutti i gusti».

Parco di Monza: prorogate tutte le concessioni scadute, entrate e perdite

Negli ultimi rinnovi, dieci anni fa, la concessione di Saint Georges, Torretta, cascina del Sole, bar Cavriga valevano oltre 700 mila euro. Entrate che ora sono dimezzate con la chiusura di Cascina del Sole e Torretta.

Negli anni il Consorzio ha anche perso i 140 mila euro che garantiva Rai Way, l’edificio di Gio Ponti a cui il masterplan deve dare una nuova funzione.