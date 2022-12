Nuovo Irccs San Gerardo Monza: i nomi del consiglio d’amministrazione

Da domenica 1 gennaio la Asst Monza ospedale San Gerardo e la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma confluiranno nel nuovo IRCCS “Fondazione San Gerardo dei Tintori”.

L’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione è prevista proprio per domenica quando si riuniranno i membri del Cda designati da Regione Lombardia, Comune di Monza, Fondazione Mbbm e Fondazione Tettamanti.

Nuovo Irccs San Gerardo Monza: i nomi della Regione

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha designato con una delibera firmata mercoledì i rappresentanti di Regione in Consiglio.

Si tratta di Claudio Cogliati, pediatra e presidente dal 1994 al 2000 del Cda del Pio Albergo Trivulzio, Erik Pietro Sganzerla, già direttore della Neurochirurgia del San Gerardo, Anna Maria Mancuso, monzese e presidente dell’associazione Salute donna, Francesca Maria D’Alessandro, consulente di direzione aziendale, e Guido Angelo Cavalletti, pro rettore alla ricerca di Università Bicocca.

Nuovo Irccs San Gerardo Monza: i nomi delle Fondazioni e del Comune

A questi nomi si aggiungono i membri designati da Fondazione Tettamanti che ha confermato il suo presidente Luigi Roth e la Fondazione MBBM che ha scelto Mauro Gallavotti che già siede nel consiglio della Fondazione che resta presieduta da Pier Mannuccio Mannucci.

Il rappresentante del Comune di Monza, già designato nel marzo scorso, è invece Paolo Tagliabue, già direttore della Neonatologia della Fondazione Mbbm, che nei mesi scorsi ha incontrato il sindaco Pilotto che ha confermato la scelta del suo predecessore.

Nuovo Irccs San Gerardo Monza: da nominare presidente e direttore scientifico

In base allo statuto il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta di domenica dovrà nominare il Presidente del nuovo Irccs che è il quinto pubblico in Lombardia, il diciannovesimo in regione.

Il nome del presidente indicato dal presidente di Regione Lombardia , Attilio Fontana, dovrebbe essere quello del pediatra Claudio Cogliati.

La direzione scientifica dovrebbe essere affidata ad Andrea Biondi, direttore della Clinica Pediatrica a Monza. La nomina però dovrà arrivare dopo la pubblicazione di un bando nazionale pubblico del Ministero della salute.

Nuovo Irccs San Gerardo Monza: centro di ricerca nell’area pediatrica, malattie genetiche rare e oncoematologie

Dopo un iter durato quasi 4 anni si giunge ai primi passi del nuovo ente che avrà come centro di ricerca l’area pediatrica e in particolare le malattie genetiche rare dei bambini e le oncoematologie pediatriche per le quali Monza è già da anni un centro di riferimento a livello nazionale ed internazionale.