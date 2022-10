Irccs San Gerardo Monza, gli infermieri: “Non sappiamo se esultare o mobilitarci”

La trasformazione dell’ospedale San Gerardo di Monza in Irccs non è stata una notizia gradita da tutti. Al contrario, la nuova fisionomia del nosocomio monzese è stata accolta con non poca preoccupazione dai rappresentanti sindacali degli infermieri che temono per il loro futuro.

Irccs San Gerardo Monza, gli infermieri: la posizione del sindacato

“Noi non esultiamo per questo passaggio – mette subito in chiaro Donato Cosi, segretario territoriale del NurSind Monza e Brianza, il maggiore sindacato delle professioni infermieristiche e Coordinatore RSU ASST Monza – Ad oggi non sappiamo che cosa cambierà per i lavoratori. E certamente per chi lavora nell’Asst Monza e nelle due Fondazione qualcosa cambierà. Modifiche che finora non conosciamo e quindi non sappiamo se esultare oppure mobilitarci”.

Il sindacato, non è contrario a priori al nuovo ruolo dell’ospedale monzese. “Non siamo certamente contro una specializzazione sulla ricerca e sulla cura delle leucemie, dei tumori e delle patologie rare nei bambini – sottolinea Cosi – Già il San Gerardo per questo era un’eccellenza che da decenni richiama pazienti da tutto il mondo. Il problema, però, è sempre lo stesso: la coperta è corta”.

Irccs San Gerardo Monza, gli infermieri: mai avuti documenti ufficiali

La metafora usata dal segretario del NurSind Monza e Brianza è il personale con un particolare riferimento a coloro che sono impegnati nelle attività non di specializzazione nei confronti dei pazienti che continueranno ad afferire al nosocomio di via Pergolesi.

“Noi per adesso non ci esprimiamo – sottolinea Cosi – Malgrado sia da parecchio tempo che si parla della trasformazione dell’Asst Monza e delle due Fondazioni in Ircss, a noi non sono mai stati forniti documenti ufficiali e chiarimenti in merito al futuro dei lavoratori, agli eventuali cambiamenti di contratto, visto il passaggio verso una nuova realtà, e soprattutto il futuro di quella che, ci auguriamo, resti comunque un Irccs di diritto pubblico”.

Irccs San Gerardo Monza, gli infermieri chiedono un incontro con la direzione

Per ora il NurSind non ha programmato alcuna forma di mobilitazione, ma si mantiene vigile sulla situazione. Cosi ha annunciato che nei prossimi giorni avanzerà la richiesta di un incontro ufficiale con la direzione per avere chiarimenti in merito ad eventuali cambiamenti contrattuali e ai possibili spostamenti dei lavoratori dai vari reparti ospedalieri.