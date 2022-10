Il ministro firma, l’ospedale San Gerardo di Monza e le fondazioni diventano Irccs

L’ultimo passaggio (formale e scontato) è arrivato: l’ospedale San Gerardo di Monza diventa Irccs, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, trasformazione che permetterà al centro sanitario di ottenere maggiori finanziamenti per la parte scientifica e per le cure.

Il San Gerardo di Monza Irccs, Fontana: “Chiuso un percorso”

«Con la formalizzazione ufficiale, avvenuta in queste ore, si chiude un percorso che rende merito a una struttura d’eccellenza, apprezzata non solo a livello italiano, ma su scala internazionale» ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la firma del decreto da parte del ministero della Salute, come annunciato nelle scorse settimane entro la fine della legislatura – in effetti proprio sul traguardo. «Un punto di riferimento del sistema sanitario lombardo che fa della cura, della prevenzione e della ricerca un modello costituito da donne e uomini di grandissima professionalità».

Il presidente Fontana, Fabrizio Sala e Carlo Edoardo Valli

Il San Gerardo di Monza Irccs, Sala: “Uno dei migliori presidi della Lombardia”

Per Fabrizio Sala, che sta per passare da assessore regionale alla ricerca e all’innovazione a parlamentare, «il San Gerardo si conferma uno dei migliori presidi della Lombardia che si è distinto negli anni anche per gli ottimi risultati nel campo della ricerca. La sua trasformazione in Irccs sarà quindi un enorme valore aggiunto per il territorio nonché il giusto riconoscimento per il grande lavoro di tutti gli operatori e dei ricercatori». I prossimi passi sono la conclusione del bando per l’individuazione del direttore scientifico e la costituzione del consiglio di amministrazione, che sarà composto da un rappresentante della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma che a Monza gestisce tutti i reparti materno – infantili, cinque rappresentati di Regione Lombardia, uno della Fondazione Tettamanti, uno del ministero e uno del Comune. Il cuore dell’Irccs sarà l’unione di Asst Monza, la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma e la Fondazione Tettamanti, che diventeranno Irccs Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza.

Il San Gerardo di Monza Irccs, le parole del vicepresidente Moratti

«Un ringraziamento doveroso, sempre, a tutto il personale sanitario, alle dondazioni coinvolte, ai ricercatori e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere questo ospedale un’eccellenza» ha aggiunto Sala, mentre per Letizia Moratti, vicepresidente lombarda e assessore al Welfare, «con il San Gerardo salgono a cinque gli Irccs di natura pubblica in Lombardia portando a diciannove il numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione. Il numero più alto di tutte le regioni d’Italia. Gli Irccs possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della Regione, in un comparto e in un momento storico in cui è più che mai necessario incentivare la ripresa complessiva del sistema lombardo e nazionale.Ringrazio il Governo per aver mantenuto l’impegno. Il completamento del percorso che porta a un nuovo Irccs lombardo pubblico, dopo 40 anni, rappresenta un risultato di grande prestigio per tutta la sanità pubblica regionale»