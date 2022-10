Irccs San Gerardo, il sindaco di Monza: “Riconoscimento atteso, conferma di qualità di ricerca e cura”

C’è anche il coinvolgimento dei sindaci del territorio per “una partecipazione attiva alla nuova sfida” nelle intenzioni di Paolo Pilotto all’indomani della firma ministeriale che ha sancito la nascita dell’Irccs San Gerardo.

Irccs San Gerardo, il sindaco di Monza: ricadute per il territorio

Il sindaco di Monza prova a disegnare le importanti ricadute che la trasformazione dell’Ospedale comporterà per l’intera provincia.

“L’atteso riconoscimento dell’Ircss rappresenta per la nostra città un elemento di grande prestigio e la conferma di una qualità di ricerca e di cura che unanimemente sono riconosciute al San Gerardo – spiega Pilotto – Il nostro Ospedale ha saputo conquistarsi negli anni, infatti, un accreditamento tale da divenire punto di riferimento imprescindibile in ambito nazionale in numerose discipline”.

Irccs San Gerardo, il sindaco di Monza: “Nuove responsabilità”

Pilotto ha ricordato che il consiglio comunale stesso si era espresso all’unanimità nel valutare positivamente il percorso di trasformazione del San Gerardo: “Nuove responsabilità attendono ora il nuovo Irccs verso il quale nutriamo aspettative elevate – aggiunge – sapendo che le stesse saranno sapientemente da coniugare anche rispetto ai servizi e alle prestazioni sanitarie di cui i cittadini hanno usufruito finora”.