Monza e Brianza: il Movimento 5 Stelle chiede due Asst (Vimercate e Desio) oltre all’Irccs San Gerardo

Il Movimento 5 Stelle chiede di dividere per tre la sanità pubblica di Monza e Brianza: una Asst di Vimercate, una di Desio, l’Irccs di Monza. O meglio: una azienda ospedaliera per tutta l’area nord-ovest, una per il sud-est, in mezzo il San Gerardo nella sua nuova veste di Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico.

Il Movimento 5 Stelle: nord ovest a Desio, sud est a Vimercate

La proposta è stata presentata dal consigliere regionale M5S Marco Fumagalli, peraltro brugherese, e per il momento non ha gambe per camminare, dal momento che è stato bocciato il suo emendamento in aula. “La mia proposta è quella di due Asst: una a nord ovest con l’ospedale di Desio e una a sud est con quello di Vimercate – ha detto -. Attualmente l’Asst Brianza è la più grande d’Italia e con il riconoscimento del San Gerardo in istituto di ricovero e cura a carattere scientifico occorre ridare alla Brianza una struttura organizzativa compatibile con le dimensioni del proprio territorio”.

Movimento 5 Stelle: manca programmazione

La maggioranza di centrodestra ha risposto picche, spiegando che non rientra nella programmazione sanitaria regionale appena passata dalle mani di Letizia Moratti, che si è dimessa dalla giunta lombarda e correrà con il Terzo polo alle prossime regionali, a quelle di Guido Bertolaso. “Vista la confusione che regna nei palazzi del potere lombardi, con la Moratti che prende le distanze da Fontana, e il pesce fuor d’acqua Bertolaso, non stupisce che non ci sia programmazione” sostiene il Movimento 5 Stelle. “Per loro a decidere è sempre il mercato che premia il privato”.