Natale solidale a Monza, Fondazione Tavecchio raccoglie fondi per una nuova pedana: «Libertà di movimento all’agriparco»

È una pedana di mille metri quadrati il regalo che la Fondazione Tavecchio vorrebbe trovare sotto l’albero. L’obiettivo è quello di raccogliere i 200.000 euro necessari per sostituire la pedana oggi ammalorata che ricopre il terreno dell’agriparco solidale Accolti e Raccolti di via Papini 24, a Monza.

Natale solidale a Monza, Fondazione Tavecchio per una nuova pedana: quella ammalorata è del 2018

La pedana attualmente in uso, realizzata nel 2018 con materiali di recupero, è oggi ammalorata. «Il suo stato a breve non consentirà un accesso in autonomia e sicurezza a tutti coloro che sono in condizione di fragilità», spiegano dall’agriparco. Ogni anno sono circa 5.000 le persone disabili e con difficoltà di movimento che vengono accolte all’agriparco.

Natale solidale a Monza, Fondazione Tavecchio per una nuova pedana: ogni listone ha un valore di 200 euro

L’obiettivo di Fondazione Tavecchio, ideatrice del progetto, è di sostituire il prima possibile i mille listoni che ricoprono il triangolo della pedana, tra l’orto e il vigneto. Ogni listone ha un valore di 200 euro.

«La nostra campagna di Natale di quest’anno ha questo obiettivo ambizioso: regalare la libertà di movimento a tante persone disabili, che potranno servirsi in autonomia e senza ostacoli della pedana dell’agriparco solidale, usufruendo di tutti i servizi formativi, ludici e didattici», continuano da via Papini.

È possibile sostenere questo progetto donando direttamente dal sito alessio.org/natale-solidale-2023. Al momento la raccolta fondi ha quasi raggiunto il 39% del totale che ammonta a 200.000 euro.