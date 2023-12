Natale solidale, Brianza per il Cuore raccoglie fondi per la cura dei bambini cardiopatici

È rivolto ai bambini il progetto benefico di Natale proposto dall’associazione Brianza per il cuore. Si intitola “Per il cuore del bambino” l’iniziativa promossa dall’associazione guidata da Laura Colombo. Il ricavato della vendita delle strenne di Natale servirà per sostenere la diagnosi e la cura dei piccoli cardiopatici all’interno della nuova struttura di pediatria e neonatologia che verrà realizzata all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Natale solidale, Brianza per il Cuore: la donazione o il cesto

L’appella lanciato dal team dei volontari, in vista delle prossime festività, è quello di fare una donazione finalizzata proprio al sostengo di questo progetto, utilizzando le coordinate bancarie Credit Agricole Iban IT41E0623020404000015182403 o il cinque per mille indicando il CF 94553920151.

Ma non solo, Brianza per il cuore propone anche un’idea regalo solidale: un cesto di Natale, il cui ricavato servirà a finanziare progetto pediatrico. Si tratta di una confezione con sette differenti tipi di pasta realizzata in collaborazione con Pagani industrie alimentari Spa. Con un’offerta a partire da 18 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria dell’associazione chiamando il numero 039 2333487.