Muggiò: la Croce Rossa porta in città Babbo Natale

Arriva il Natale e la Croce Rossa di Muggiò torna con il babbo Natale solidale. I volontari della sezione muggiorese saranno in piazza, il 3 e il 10 dicembre, con una bancarella per la tradizionale vendita del panettone e degli oggetti natalizi per raccogliere fondi che saranno poi usati per gesti di solidarietà. Non solo, nel pomeriggio del 16 dicembre, la Croce Rossa di Muggiò in collaborazione con il gruppo Soci della Coop accompagnerà, presso lo stesso supermercato di viale della Repubblica a Muggiò, i Babbo Natale in persona.

Muggiò: la Croce Rossa e le diverse iniziative solidali

Un momento speciale in cui ogni bimbo potrà incontrare e intrattenersi direttamente col Babbo Natale in uno spazio riservato, e magari scattare una foto insieme ed iniziare ad esprimere i regali “desiderati” contenuti nella letterina. Questo momento di festa e non solo, permetterà a chi lo vorrà di donare beni alimentari da destinare a tutte le famiglie e le persone bisognose che la CRI assiste in comunione con le Caritas, le San Vincenzo e i vari enti benefici del territorio. In attesa della notte Santa se qualche genitore volesse prenotare la visita a casa di Babbo Natale nella serata della vigilia può fare richiesta ai volontari della Rossa al contattando il numero 039.790015.