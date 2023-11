Lissone: un Albero del dono per realizzare i desideri di bambini e nonni della Rsa

“Albero del dono“: ogni pallina un segreto, ogni segreto un desiderio, ogni desiderio un dono. Per le festività natalizie di quest’anno a Lissone sarà possibile partecipare ad un’iniziativa benefica per fare del bene a nonni e bambini attraverso un albero molto particolare che farà il giro della città per lanciare un messaggio di fratellanza, “Insieme per donare”.

Lissone: un Albero del dono alla sede Avis per venti giorni e anche all’Esselunga per un weekend

Tutti possono scegliere una pallina dell’Albero del dono per esaudire i desideri dei bambini della Cooperativa sociale Gioele, oppure degli anziani della Fondazione Agostoni Casa di Riposo e regalare loro un sorriso.

Ogni pallina contiene un desiderio speciale che i bambini e i nonni vorrebbero fosse esaudito. Per far sì che questi desideri si avverino, ognuno di noi può fare la propria parte. Dal 1 al 19 dicembre, l’Albero del dono sarà presente nella sede di Avis di Lissone e il 16 e 17 dicembre anche al centro commerciale Esselunga di Lissone.

Lissone: un Albero del dono, volontari Avis come Babbo Natale

Saranno i volontari Avis, poi, ad indossare i panni di Babbo Natale e a portare sorrisi e tramutare in realtà i desideri, quelli che contenuti nelle palline appese sull’Albero del dono saranno scelti dalla gente. Tutti insomma possono fare la propria parte per fare qualcosa di concreto e aiutare chi ne ha bisogno. Fare del bene agli altri, ovvero il senso stesso della donazione del sangue, che si dona senza sapere a chi vada; lo stesso è con l’Albero: si prende una pallina, si esaudisce il desiderio senza sapere chi sarà il bambino o bambina, il nonno o la nonna che lo riceverà.

Venerdì 1 dicembre, alle 21, l’iniziativa che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Lissone sarà presentata a Palazzo Terragni a cura della sezione cittadina dell’Avis.