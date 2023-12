Croce Bianca Giussano in piazza col banchetto di Natale: ecco dove

Pronta ai nastri di partenza e i nastri sono quelli natalizi. La Croce Bianca di Giussano torna con i banchetti per proporre le confezioni di Natale in vendita per raccogliere fondi per finanziare le attività dell’associazione.

Croce Bianca Giussano in piazza col banchetto di Natale: primo appuntamento a Paina

Primo appuntamento domenica 3 dicembre, dalle 8 alle 12, in piazza della chiesa di Paina. Poi l’8 dicembre in piazza della chiesa a Verano Brianza, sempre alla mattina, domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre dalle 10 alle 18 a Giussano nell’ambito dell’evento organizzato dalla ProLoco.

In vendita panettoni e pandori in scatola di latta “brandizzata” Croce Bianca, Birra Gaia in confenzione regalo singola o da tre bottiglie.