L’Armadio dei poveri di Monza ha trovato casa. L’associazione guidata da Roberta Campani aprirà ufficialmente sabato 9 dicembre nella nuova sede in via Santa Lucia 14/A.

Monza: l’Armadio dei poveri trova una nuova casa, immobile preso in affitto

«Abbiamo fatto tutto noi – racconta Campani – Ci siamo rivolte a un’agenzia immobiliare e abbiamo finalmente trovato questo nuovo posto per accogliere chi ha bisogno e per ricevere gli aiuti che i cittadini ci portano».

L’immobile è stato preso in affitto con un contratto di sei anni più altri sei. «Abbiamo sostenuto interamente tutte le spese – precisa Campani -abbiamo versato la caparra e dato l’anticipo e ora ogni mese saremo noi volontari a sostenere le spese per l’affitto. Sarà difficile ma la situazione era diventata ormai insostenibile e ci serviva assolutamente un posto adatto per il nostro magazzino e per le distribuzioni degli aiuti».

Monza: l’Armadio dei poveri trova una nuova casa, dov’è la nuova sede

La nuova sede, che si trova a ridosso della rotonda di via Buonarroti, è un immobile di 170 metri quadrati, al piano terreno di un condominio. Un sollievo per Campani e per gli altri 16 volontari che da anni si dedicano all’aiuto dei più bisognosi.

«Il Comune non è riuscito a trovarci un posto adatto e così ci siamo dovute arrangiare. Non ci siamo mai arresi ma credo che questa vicenda rappresenti uno scandalo per l’amministrazione comunale di Monza».

L’avventura del gruppo di volontari era iniziata in un garage di via Vasari, poi l’arrivo due anni fa a Spazio 37, accanto al dormitorio. La sede è inagibile dai nubifragi di luglio e da allora l’Armadio era tornato di nuovo in strada, in via Vasari.

Monza: l’Armadio dei poveri trova una nuova casa, gli orari

L’Armadio di via Santa Lucia sarà aperto il lunedì (a partire dall’11 dicembre) previo appuntamento dalle 10 alle 17 per la distribuzione degli aiuti. Per il ritiro invece i volontari sono disponibili sempre il lunedì dalle 10 alle 17, giovedì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 10 alle 17, mentre il martedì i volontari si trovano in magazzino per il riordino delle donazioni raccolte.

Monza: l’Armadio dei poveri trova una nuova casa, stelle di Natale in vendita per raccogliere fondi

«Chi vorrà ora potrà sostenere la nostra opera anche contribuendo al pagamento della quota mensile dell’affitto», ha aggiunto Campani. E per raccogliere fondi da destinare alle necessità dei più bisognosi sarà possibile acquistare le stelle di Natale. I volontari si troveranno venerdì 8 dicembre all’ex cinema Metropol di via Cavallotti dalle 9 alle 13 e poi il 9 e 16 dicembre sempre all’ex cinema dalle 10 alle 16.