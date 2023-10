Monza: «Doveroso riaprire il magazzino allo Spazio 37 di via Borgazzi»

La chiusura prolungata del magazzino accanto allo Spazio 37 di via Borgazzi a Monza è approdata anche in consiglio comunale. Nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina Paolo Piffer di Civicamente ha puntato il dito contro la mancata riapertura dei locali, inagibili in seguito alle bufere di fine luglio.

Monza: le parole di Piffer in consiglio comunale

«Il recupero della struttura per l’accoglienza dei senza tetto è un passo avanti – ha commentato – ma senza l’utilizzo del magazzino in cui le associazioni, tra cui l’Armadio dei poveri, depositano il loro materiale gli ospiti non possono indossare biancheria e abiti puliti dopo aver fatto la doccia. È un dovere dell’amministrazione trovare un’alternativa» ha affermato.