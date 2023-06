La notizia è stata confermata dai vertici della amministrazione penitenziaria: uno dei killer di Lea Garofalo, Rosario Curcio, si è ucciso nella sua cella del carcere di Opera. Stava scontando la pena dell’ergastolo.

Morto suicida in carcere uno dei killer di Lea Garofalo, uccisa nel novembre 2009

Curcio era stato condannato per l’omicidio della testimone di giustizia avvenuto nel novembre 2009 insieme a Carlo Cosco, ex compagno della donna e padre della figlia. Curcio era accusato di averne bruciato il corpo. Quattro gli ergastoli per il suo omicidio.

La targa in memoria di Lea Garofalo a Monza

La collaboratrice di giustizia era stata uccisa in un appartamento di Milano, fatta a pezzi e il suo cadavere era bruciato in un appezzamento di terreno di San Fruttuoso, a Monza, dove era stato ritrovato non lontano dal cimitero. Sul suicidio sarà aperta un’indagine.