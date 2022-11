Torna la seconda edizione di “Lea è qui”, la staffetta di lettura partecipata in memoria della testimone di giustizia Lea Garofalo, a tredici anni dalla sua morte. Un’iniziativa promossa dal Gruppo di lettura San Fruttuoso e dal Gruppo scambio libri Sant’Albino.

Monza: la seconda staffetta per Lea Garofalo, sabato 26 novembre

Due i momenti previsti per la celebrazione. Si inizia sabato 26 novembre, alle 10.30, con l’inaugurazione della targa dedicata alla Garofalo al cimitero di San Fruttuoso, a Monza. La targa, acquistata grazie al banco vendita di libri promosso dal Gruppo di lettura di San Fruttuoso nelle scorse settimane, sarà posta accanto alla scultura dedicata a Lea Garofalo che si trova all’interno del cimitero di via Marelli, realizzata dall’artista recentemente scomparso, Ernesto Galimberti.

Monza: la seconda staffetta per Lea Garofalo, domenica 27 novembre

Un secondo momento di ricordo è in programma per domenica 27 novembre, alle 10 nel quartiere Sant’Albino, Da piazza Pertini partirà la camminata in memoria della testimone di giustizia uccisa dall’ex compagno Carlo Cosco nel 2009 e i cui resti furono ritrovati in un campo proprio a San Fruttuoso.

Filo conduttore delle due giornate sarà la staffetta di lettura. Si alterneranno diverse voci che leggeranno il libro “La padrina” di Palma Comandè, il racconto generazionale improntato sulla ricerca del cambiamento e che vede protagoniste due donne: la padrina a capo di una famiglia ‘ndranghetista e sua nipote.