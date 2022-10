Monza: il gruppo di lettura vende libri per l’omaggio a Garofalo e Galimberti

A poco più di un mese dall’anniversario della morte di Lea Garofalo, uccisa dall’Ndrangheta nel 2009, il Gruppo di lettura San Fruttuoso, insieme al Gruppo scambio libri di Sant’Albino, propongono un nuovo appuntamento in ricordo della collaboratrice di giustizia, i cui resti furono trovati in un campo nel quartiere di Monza.

Monza: il gruppo di lettura tornerà anche con la staffetta partecipata

Tornerà anche quest’anno la staffetta di lettura partecipata così come è stata fatta anche nella precedente edizione dell’evento “Lea è qui”, con una novità.

«Quest’anno abbiamo aggiunto un’ulteriore iniziativa – spiegano dal Gruppo di lettura San Fruttuoso -. Vogliamo contribuire con altre associazioni del territorio alla realizzazione di una targa commemorativa che sarà collocata accanto al monumento realizzato in memoria di Lea Garofalo nel cimitero di San Fruttuoso».

Monza: il gruppo di lettura vende libri, offerta minima 3 euro

Un doppio omaggio, non solo alla memoria della Garofalo ma anche di Ernesto Galimberti, l’artista autore del monumento che si trova nel cimitero del quartiere, scomparso la scorsa estate.

L’idea è di rimettere in circolo i libri letti dai partecipanti del Gruppo di lettura nei due anni di attività, attraverso un banchetto che sarà allestito per tre sabati consecutivi davanti all’ingresso della scuola elementare Alfieri, in via San Fruttuoso. Si inizia sabato 15 ottobre e poi ancora il 22 e 29 ottobre, dalle 10 alle 12. In caso di maltempo i volontari allestiranno il banchetto nello Spazio polifunzionale in via Tazzoli 29.

«Con un’offerta minima di 3 euro per libro chi vorrà potrà aiutarci a raccogliere la somma che metteremo poi a disposizione per la realizzazione della targa», spiegano i promotori dell’evento.