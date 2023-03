Monza, folla al funerale di Cristian Donzello: «Quattro ruote portano il corpo, due portano l’anima»

Erano centinaia le moto che hanno sgasato e suonato i clacson durante la cerimonia funebre di Cristian Donzello, che si è svolta nella chiesa di San Rocco a Monza, venerdì 17 marzo. Tanti gli amici e i conoscenti del sedicenne morto in seguito alle gravissime ferite riportate durante l’incidente in moto del 12 marzo, a Biassono. Troppi per poter entrare tutti nella grande chiesa parrocchiale. Un migliaio dentro la chiesa, il doppio quelli rimasti fuori. Un esercito di ragazzi giovanissimi: occhi lucidi, casco in mano e cellulare per riprendere, per l’ultima volta, il saluto all’amico di infinite impennate.

Monza, folla al funerale di Cristian Donzello: le parole della sorella Valentina

Ad aprire la commemorazione sono state le parole della sorella Valentina: «Volevi essere il più veloce, volevi diventare un campione e io sarei stata la tua prima fan. Sognavo che avresti portato i tuoi nipotini in sella e oggi invece hai lasciato un dolore lancinante. Ricorderò i tuoi grandi occhi. Ti ho tenuto vicino fino all’ultimo e ho pregato perché ti risvegliassi. So che volerai anche lassù, e sarai anche lì il più veloce. Quattro ruote portano il corpo, due ruote portano l’anima».

Monza, folla al funerale di Cristian Donzello: la famiglia ha scelto di donare gli organi

A presiedere la cerimonia funebre c’erano il parroco, don Pierangelo Motta, e don Luca Magnani, responsabile della pastorale giovanile. «Oggi celebriamo il funerale di Cristian ma nell’atto della fede crediamo che oggi inizi per lui la vita nuova in Cristo», ha detto il parroco durante l’omelia. E poi il profondo e ripetuto ringraziamento del sacerdote ai genitori, Massimo e Loredana, per la straordinaria scelta di donare gli organi del loro ragazzo: «Tante persone continueranno a vivere grazie a questo grande gesto d’amore. La morte di Cristian sta diventando sorgente di vita per altri».

Monza, folla al funerale di Cristian Donzello: sgasate e clacson sul sagrato, traffico bloccato intorno alla chiesa

Mentre la cerimonia volgeva al termine gli amici sul sagrato hanno continuato a sgasare, così come sarebbe piaciuto al loro amico. Nemmeno il grande piazzale davanti alla chiesa è bastato, e così in tanti hanno occupato le strade intorno alla chiesa: via Montesanto e via San Rocco. La Polizia locale, intervenuta per cercare di regolare l’ingorgo di auto e moto, ha deciso di bloccare il traffico lungo viale Campania nel tratto del cavalcavia. Traffico bloccato (solo qualche pullman di linea è riuscito a passare) fino al termine della cerimonia.

Monza, folla al funerale di Cristian Donzello: i cellulari stavolta per riprendere l’ultimo viaggio dell’amico

L’uscita della bara dalla chiesa, coperta da un manto di fiori bianchi e da un drappo con la frase “Quattro ruote portano il corpo, due ruote portano l’anima”, è stata accolta da una pioggia assordante di clacson e tubi di scappamento. E ancora i cellulari, gli stessi che domenica hanno ripreso le prodezze lungo via Friuli a Biassono, oggi hanno immortalato l’ultimo viaggio del giovanissimo motociclista. Un volo di palloncini blu, bianchi e rossi ha colorato il cielo terso di venerdì pomeriggio. In volo anche una grande lettera C e un palloncino speciale, a forma di motocicletta.

Monza, folla al funerale di Cristian Donzello: lunghissima fila di moto e motorini verso il cimitero

Una lunghissima fila di moto e motorini ha poi lasciato lentamente il sagrato della chiesa, per accompagnare la salma verso il cimitero di Monza.