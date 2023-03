La morte di Cristian Donzello: funerali venerdi a Monza

Sono stati fissati per venerdì 17 marzo a Monza i funerali di Cristian Donzello, il monzese di 16 anni morto lunedì in seguito a uno scontro con un’auto nella zona industriale di Biassono. L’incidente era accaduto domenica pomeriggio, il ragazzo era stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. Donzello era in sella alla sua moto e si trovava in via Friuli con decine di amici con la sua stessa passione per le due ruote. Una presenza non passata inosservata anche alle forze dell’ordine, che il giorno precedente e non solo erano passate per un controllo, anche se non è mancato chi ha puntato il dito su una mancanza di interventi e sicurezza.

La morte di Cristian Donzello: domenica ritrovo degli amici a Biassono

La cerimonia è alle 14.30 nella chiesa di San Rocco. I tanti amici del giovane hanno organizzato anche un ritrovo per domenica 19 marzo, alle 16, in via dei Gelsi, a Biassono. Non un raduno chiassoso, ma solo il desiderio di chi lo conosceva di salutare un amico, “un angelo caduto mentre si divertiva, come tutti noi”, hanno scritto, raccomandando chiunque vorrà partecipare di non sporcare il momento con impennate o inutili sgasate.