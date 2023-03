A Biassono un ritrovo per ricordare Cristian Donzello: «Niente cavolate, solo silenzio»

Gli amici di Cristian Donzello hanno scritto al sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, perché vogliono ricordare il loro compagno di corse come (forse) sarebbe piaciuto anche a lui. E lo vogliono fare alla luce del sole, seguendo le regole, chiedendo il permesso.

A Biassono un ritrovo per ricordare Cristian Donzello: la mail al sindaco Casiraghi

Biassono il messaggio degli amici di Cristian Donzello

A scrivere alla mail istituzionale è stata un’amica di Cristian, subito dopo la tragica notizia della morte del ragazzo di Monza, il 13 marzo. “Buongiorno signor sindaco, sono una ragazza, un’amica di Cristian, il ragazzo deceduto a causa dell’incidente in moto. Nonostante so quanto sia difficile accettare questo fatto e questa passione che abbiamo noi giovani, per la paura, il terrore e tutto l’insieme, noi ragazzi amanti delle moto e dei motori volevamo organizzare un ritrovo per ricordare Cristian”.

Un ritrovo – precisa la giovane – non un raduno.

A Biassono un ritrovo per ricordare Cristian Donzello: appuntamento domenica 19 marzo alle 15

L’appuntamento è per domenica 19 marzo alle 15 in via Friuli, nel luogo esatto dello schianto mortale. “Ci sembrava il caso – continua la mail scritta dalla giovane amica di Donzello al primo cittadino di Biassono – di chiedere un permesso e legalizzare il tutto, dal momento che saremo in tantissimi”.

Poi l’assicurazione della giovane che è una promessa che tutti gli amici di Cristian intendono mantenere nei confronti del sindaco e delle istituzioni. “Nessuno farà acrobazie, impennate o spari. Staremo lì in silenzio per qualche minuto e penseremo a lui e al dolore della sua famiglia”.

A Biassono un ritrovo per ricordare Cristian Donzello: presente anche il sindaco

Un ritrovo al quale parteciperà anche il destinatario della richiesta, il sindaco Luciano Casiraghi, che nelle scorse ore ha voluto ricordare ai ragazzi in particolare la presenza delle istituzioni al fianco di tutti i cittadini, a servizio del territorio.

A Biassono un ritrovo per ricordare Cristian Donzello: l’invito rimbalzato sui social

Un invito, quello di ritrovarsi domenica 19 marzo in via Friuli a Biassono, che è già rimbalzato sui social e nelle chat. “Ricorderemo un angelo caduto mentre si divertiva come tutti noi. Niente cavolate – si raccomandano gli organizzatori dell’evento – vi prego, solo silenzio e rispetto per Cristian e la sua famiglia”.