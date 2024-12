Monza: problemi al riscaldamento anche alla scuola primaria Alfieri, via la manutenzione straordinaria

Anche la scuola primaria Alfieri di Monza è alle prese con le aule fredde. Se ne erano già accorti gli alunni nei giorni scorsi, lo ha confermato la dirigente, Monica Ratti con una circolare indirizzata il 10 dicembre alle famiglie degli alunni, ai docenti e al personale del plesso di via San Fruttuoso.

Monza: problemi al riscaldamento anche alla scuola Alfieri, una classe trasferita durante i lavori straordinari

Immediati i provvedimenti. Già nella giornata di mercoledì 11 dicembre sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento, «a seguito di malfunzionamento dovuto a un gusto strutturale», si spiega nella comunicazione della dirigente. Per qualche giorno studenti e insegnanti insieme al personale della scuola dovranno mettersi qualche maglione in più dal momento che durante i lavori di manutenzione non potrà essere garantita «un’adeguata temperatura interna delle aule e di tutti i locali».

Non solo. Per consentire ai tecnici di intervenire più efficacemente si è deciso anche di spostare temporaneamente una delle classi, la 3 A, nell’aula informatica. L’augurio della dirigente e di tutto il personale della scuola è che il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile.