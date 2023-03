Video Monza: folla e rombo di motori per il funerale di Cristian Donzello

Un migliaio di persone nella chiesa di San Rocco a Monza, altrettante se non di più all’esterno: folla e commozione venerdì 17 marzo, nel pomeriggio, per il funerale di Cristian Donzello morto in seguito allo scontro della sua moto con un’auto a Biassono. La grande presenza ha costretto alla chiusura al traffico di viale Campania.

Monza: il funerale di Cristian Donzello, le parole della sorella Valentina

Gli amici hanno fatto rombare le loro motociclette per salutare il sedicenne con la grande passione per le due ruote. Un amore ricordato anche dalla sorella Valentina con una lettera in apertura di cerimonia.

«Volevi essere il più veloce, e io sarei stata la tua prima fan – ha detto – Sognavo il giorno in cui avresti portato i miei bambini in sella. Hai lasciato un dolore lancinante. Ti ho tenuto vicino fino all’ultimo. So che volerai veloce come sai fare tu. Quattro ruote portano il corpo, due ruote portano l’anima».

(* video e testimonianze di Sarah Valtolina)