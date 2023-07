Lombarda Petroli, lo scontro si inasprisce: minaccia di querela al sindaco

Si inaspriscono ulteriormente i toni tra l’amministrazione comunale di Villasanta e la curatela fallimentare della Lombarda Petroli. Al centro del nuovo scontro sarebbero le dichiarazioni del sindaco, Luca Ornago, rilasciate in occasione dell’ultima assemblea pubblica dedicata proprio al futuro dell’ex raffineria, che si è svolta nei giorni scorsi a Villa Camperio.

Lombarda Petroli, lo scontro si inasprisce: richiesta di incontro formale per l’11 luglio

Durante l’incontro con i cittadini Ornago, affiancato dall’assessore all’urbanistica Carlo Sormani, ha ribadito la necessità di ristabilire un dialogo meno teso e più fruttuoso, tanto che proprio dall’amministrazione è partita una richiesta di incontro formale con il giudice fallimentare che si svolgerà l’11 luglio.

«Se da parte del fallimento ci fossero stati contributi effettivi e proposte forse non saremmo in questa fase», ha spiegato il sindaco, sottolineando che le ventiquattro cause legali tra l’amministrazione e la curatela sono state tutte subite dal Comune.

Lombarda Petroli, lo scontro si inasprisce: il legale della curatela

Dichiarazioni che non sono piaciute al legale della curatela, Umberto Grella, che promette di querelare il primo cittadino per diffamazione contro la curatrice fallimentare, Elisabetta Brugnoni e anche contro il tribunale.

«È falso quanto riferito dal sindaco – ha spiegato Grella – Non è vero che la curatela non ha mai presentato proposte urbanistiche per la soluzione delle liti. In Comune è protocollata una nostra proposta con tanto di disegni e relazioni datata 2 ottobre 2022, per la quale non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta e che non è mai stata discussa in consiglio comunale».

Lombarda Petroli, lo scontro si inasprisce: il 10 luglio consiglio straordinario richiesto dalla minoranza

Con questo ulteriore carico di tensioni la giunta e i membri del consiglio si preparano a una seduta straordinaria di consiglio richiesta dalla minoranza e interamente dedicata all’ex raffineria. L’appuntamento è per lunedì 10 luglio, alle 21.

Lombarda Petroli, lo scontro si inasprisce: e poi ci sono le zanzare, scontro anche sull’ordinanza di disinfestazione

Intanto a far litigare l’amministrazione e la curatela ci sono anche le zanzare. Il 4 luglio con un’ordinanza è stata richiesta con urgenza una disinfestazione dell’area, per contrastare il proliferare di zanzare proprio all’interno della Lombarda, in seguito alle denunce dei residenti confinanti. Una richiesta che l’avvocato Grella ha immediatamente respinto al mittente.

«Le zanzare, come tutti gli animali, godono di diritti tutelati da norme internazionali per cui non possono essere sottoposti ad atti di soppressione crudele e sbrigativa priva di motivazione reale in tema di tutela di interessi pubblici».

Secondo il legale, infatti, l’ordinanza emessa sarebbe «generica e viziata per totale carenza di istruttoria» in quanto non viene in alcun modo dimostrato che le zanzare proliferino proprio all’interno dell’area Lombarda. «Spero ritirino questa ridicola ordinanza, per evitare un’altra inutile causa al Tar», ha concluso Grella.