Villasanta: 7 milioni dal Pnrr per bonificare la Lombarda Petroli

Porta la firma di Roberto Cingolani, Ministero della Transizione ecologica, il decreto che stanzia 7 milioni di euro dal Pnrr per la bonifica dell’area della Lombarda Petroli.

Villasanta: finanziamento 500 milioni a livello nazionale per 42 siti orfani

A livello nazionale si tratta di un finanziamento di 500 milioni di euro destinato alla “Bonifica del suolo dei siti orfani”. Quarantadue le aree individuate nella sola regione Lombardia che usufruiranno di questi finanziamenti, e quello destinato a Villasanta è il secondo importo più importante per entità.

Obiettivo del piano di bonifica è «la progettazione esecutiva e la realizzazione di bonifica dei suoli e della falda», come si legge nel decreto. Il cronoprogramma fissa al primo trimestre del 2026 il tempo durante il quale si dovranno eseguire il 70% delle opere di riqualificazione della superficie individuata.

Un risultato importante e atteso per un’operazione che sarà interamente gestita all’interno di una convenzione stipulata tra Regione Lombardia e il Comune di Villasanta.

Villasanta: interessati i lotti B, C e D

Le aree interessate dall’intervento di bonifica sono i lotti B, C e D che non sono mai stati bonificati, e che sono liberi da strutture preesistenti. L’intera area della Lombarda Petroli corrisponde a 1/11 della superficie comunale di Villasanta. Attualmente i soli lotti A1 e A2 sono già stati bonificati, e sono quelli su cui si trovano i capannoni industriali di Immobiliare Villasanta, nella zona al confine con viale Monza. Ancora privo di alcun intervento e senza nessun progetto per il futuro è il lotto E, quello che costeggia la ferrovia, che corre lungo via Edison dove ancora sono presenti i serbatoi dell’ex raffineria di via Sanzio.

L’iter di bonifica, che proseguirà per almeno altri cinque anni, è iniziato ufficialmente il 14 ottobre con un sopralluogo sull’area a cui hanno partecipato i tecnici del Pirellone e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, il consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale (dal momento che l’area interessata è sottoposta a procedura di fallimento), e gli assessori all’Ambiente, Gabriella Garatti, e Carlo Sormani, assessore all’Urbanistica. Con loro anche funzionari comunali dei settori coinvolti e la Polizia locale.

Villasanta: le dichiarazioni

«La gestione di questi 7 milioni di euro in convenzione con Regione Lombardia rappresenta un grande impegno per la nostra amministrazione e un’occasione per migliorare le condizioni ambientali di una parte rilevante della città».

Entusiasta anche il commento di Sormani che ricorda che «questo risultato è frutto di un lavoro che l’amministrazione Ornago porta avanti da quasi dieci anni a tutti i livelli. È un’occasione che cercheremo di cogliere al meglio, pur essendo consci della grande sfida operativa e amministrativa che, come Comune, avremo di fronte di qui in avanti».

Stando al Pgt attualmente in vigore il terreno bonificato grazie a questo intervento verrà poi destinato a diventare terreno verde e produttivo, con servizi annessi.