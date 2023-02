Scoppia un rogo alla Lombarda Petroli di Villasanta per il lancio di un petardo

Ancora guai per l’area dell’ex Lombarda Petroli a Villasanta. La sera di sabato 18 febbraio alcuni ignoti hanno lanciato all’interno della proprietà un petardo che esplodendo al suolo ha causato un incendio. Fortunatamente è stato subito dato l’allarme dai residenti che abitano in zona. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che sono accorsi per domare l’incendio. Sul posto erano presenti anche la Guardia di finanza, i Carabinieri e la Polizia. Le sterpaglie a terra hanno preso immediatamente fuoco non appena il petardo è scoppiato, incendiandosi e danneggiando il terreno. Pare infatti che l’incendio abbia danneggiato due tubazioni di scarico dei pozzi A e D, provocando una perdita di liquidi. Lo scoppio ha poi causato anche un’apertura dietro il varco D che ha provocato il sollevamento della lamiera posta a chiusura del pozzo.

Alcuni testimoni tra i residenti che abitano in zona, e che hanno dato l’allarme appena si è levato il fumo, avrebbero riferito la presenza, proprio fuori dai cancelli dell’ex area industriale, di un gruppo numeroso di tifosi, prima del fischio di inizio della partita Monza – Milan che si è disputata proprio il 18 febbraio alle 18 all’U – Power Stadium. Il fuoco è stato domato anche se i pompieri hanno dovuto lavorare fino a sera per mettere in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Ora sarà compito delle forse dell’ordine avviare le indagini per cercare di risalire agli autori della goliardata, che fortunatamente non ha causato feriti.