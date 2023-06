“Io scelgo Villasanta” diventa comitato: prima uscita al mercato

Presidente, vicepresidente e tesoriere. Il movimento Io scelgo Villasanta si evolve e si organizza dando vita a un comitato di cittadini.

«Abbiamo voluto formalizzare il nostro gruppo, per dare ufficialità a un’operazione che vuole essere seria – spiega il presidente Vittorio Cazzaniga, architetto ed ex esponente della passata amministrazione di centrosinistra – È un modo per non sottrarsi a un pensiero che si sta facendo collettivo. Ma questo non significa che siamo in campagna elettorale. Posso dire quello che siamo adesso, non quello che forse saremo tra qualche mese».

Se non è campagna elettorale certamente è una chiamata per tutti i villasantesi disposti a dire la loro nelle questioni di casa. «Il nostro movimento vuole costruire gli stimoli per una nuova partecipazione. Ci interessa più porre domande e stimolare il dibattito piuttosto che dare soluzioni. C’è bisogno che le persone attrezzate e con capacità si ricordino che non si può sempre delegare ad altri la gestione della cosa pubblica. A Villasanta – continua Cazzaniga – sono pochi ad interessarsi di politica, forse una cinquantina, e non sempre si tratta dei profili migliori».

“Io scelgo Villasanta” diventa comitato: chi c’è

A guidare il movimento c’è anche il campione di handbike Davyd Andryiesh in qualità di vicepresidente, e Graziana Migliozzi nominata tesoriera e segretaria. L’annuncio del passaggio da movimento a comitato cittadino è arrivato con una lunga lettera firmata da Cazzaniga e rivolta ai villasantesi.

Un’occasione per elencare (ancora una volta) le priorità che gli amministratori di oggi ma soprattutto quelli che saranno chiamati a governare la città dal prossimo anno, dovranno necessariamente affrontare, non senza l’opinione e il parere dei cittadini. Su tutte la questione dell’area dell’ex Lombarda petroli e il suo futuro. «Chi costruirà quello spazio, che è un sesto del territorio comunale – continua il presidente di Io scelgo – dovrà avere la capacità di creare un luogo che si leghi in un nuovo rapporto fatto di reciproco interesse di funzioni per tutti i cittadini. Un tema così difficile non è mai stato affrontato da alcuna amministrazione in passato. Un tema complesso con mille implicazioni, che richiederebbe competenze, visioni e intuizioni. Eppure una questione tanto importante è irresponsabilmente disattesa nell’attività politica delle forze in campo».

“Io scelgo Villasanta” diventa comitato: prima uscita pubblica venerdì al mercato

La prima uscita pubblica del neonato comitato sarà venerdì 30 giugno al mercato di piazza Europa e il 1 luglio in via Confalonieri, con i gazebo per incontrare i cittadini.