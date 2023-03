Villasanta, l’idea: «Parcheggi per il parco a pagamento per i non residenti»

Un ticket a pagamento per il parcheggio dei non residenti a Villasanta che lasciano l’auto all’ingresso del Dosso e una migliore segnaletica per indicare i tanti posti auto sottoutilizzati in centro città. A proporlo è il movimento Io scelgo Villasanta che, come annunciato nel momento della sua costituzione solo poche settimane fa, ha iniziato a chiedere direttamente ai villasantesi opinioni e suggerimenti circa le questioni che riguardano la città.

L’idea del movimento Io scelgo Villasanta contro il parcheggio selvaggio al parco di Monza

E il parcheggio selvaggio all’ingresso del parco di Monza, soprattutto durante il fine settimana e in particolare con l’arrivo della bella stagione, è un argomento noto e una croce per i villasantesi residenti nella zona che si sentono prigionieri delle auto.

Tramite la pagina Instagram del movimento sono stati raccolti alcuni dati attraverso un sondaggio per valutare le abitudini dei villasantesi. Dalle risposte raccolte è emerso che i residenti preferiscono muoversi in bici o a piedi, «quindi le macchine che arrivano vengono prevalentemente dai comuni limitrofi», spiegano i promotori del sondaggio. Ed ecco la proposta: creare parcheggi a pagamento in prossimità degli ingressi del parco per i non villasantesi. Un’idea che piace al 73% di chi ha risposto al questionario proposto.

Villasanta, l’idea dopo un sondaggio per rispondere alle urgenze sulla viabilità

Un’idea alla quale l’amministrazione al momento non risponde, non essendo arrivata ufficialmente alcuna indicazione. L’indagine avanzata da Io scelgo Villasanta non si limita al problema della sosta selvaggia in prossimità del Dosso ma si sposta nella vicina via Deledda, dove insistono molte delle scuole della città.

«La questione della viabilità di questa strada deve essere presto affrontata – spiegano i sostenitori del neonato movimento – Soprattutto considerando il fatto che qui durante i giorni feriali si ritrovano centinaia di bambini con le loro famiglie. È una questione di sicurezza che non può più essere rinviata», aggiungono i sostenitori di Io scelgo Villasanta.

Un’urgenza, quella della viabilità, soprattutto a ridosso delle scuole, che è stata confermata dai tanti messaggi e segnalazioni raccolti dai cittadini dagli stessi esponenti del movimento.

Villasanta, l’amministrazione è al lavoro sul Pums

«Per il momento stiamo mettendo mano al Piano urbano della mobilità sostenibile, che è in fase di revisione. Fino a quando non sarà ultimata la redazione del Pums non è vantaggioso intervenire sui singoli ambiti della città, tralasciando il quadro complessivo», spiegano dall’amministrazione.

Villasanta, il movimento chiede anche di segnalare meglio i parcheggi a disposizione

Sono sempre gli esponenti del nuovo movimento civico che rilanciano anche un’altra questione. Se alcune zone sono prese d’assalto, altre non vengono sufficientemente sfruttate dagli automobilisti in cerca di un posto per il parcheggio. «Uno dei motivi potrebbe essere che non c’è informazione e non c’è segnaletica – continuano da Io scelgo Villasanta – Forse informare, inserire una segnaletica adeguata, pensare a una tariffa minima per chi arriva da altri luoghi e parcheggia a Villasanta, così da disincentivare la sosta selvaggia, potrebbero essere ipotesi percorribili».