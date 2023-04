Lions Day a Monza: il 16 aprile all’arengario con i club della Brianza

Salute, solidarietà, associazionismo. Parole chiave importanti per il Lions Day di domenica 16 aprile in piazza a Monza. L’evento, patrocinato dal comune di Monza, mette insieme sotto l’arengario tutte le aree di intervento dei Lions (campagne di prevenzione sanitaria, laboratori, conferenze, incontri) con i soci dei club di Monza e della Brianza alla presenza di autorità cittadine e lionistiche.

Lions Day a Monza: il programma della giornata

Inizio previsto alle 9.30 con la presentazione dei progetti realizzati dai Lions Club: il contrasto del cyberbullismo, l’utilizzo della rete Internet consapevole tra i ragazzi, la realizzazione di pozzi in Africa, la rete di aiuto per le donne vittime di violenza.

Poi la salute: misurazione gratuita della glicemia, screening per l’ambliopia (“occhio pigro”) alla farmacia Duse in piazza Roma, una dimostrazione dell’uso del Bastone elettronico Lions (Bel) per non vedenti.

Lions Day a Monza: i cani guida di Limbiate

Il Centro cani Guida ed Ausili per I Non Vedenti di Limbiate porta in piazza un Puppy Walker con i suoi cuccioli, figura importante nella crescita di un futuro Cane Guida, al quale viene affidato il cucciolo dal terzo mese di vita all’anno, per abituarlo ad una vita fuori dal Centro fin da piccolo.

Lions Day a Monza: mostre, concerto e premiazioni

Sotto i portici la mostra fotografica “Ambiente: acqua per la vita” e l’esposizione di moto Harley Davidson, i cui proprietari hanno formato un club Lions per la consegna di un Bel a una persona cieca.

Un’area gioco dedicata ai più piccoli ospiterà un mago, il Centro Equestre Riabilitativo CER e un banco per la distribuzione gratuita di libri usati.

Alle 10.45 concerto bandistico eseguito dal Corpo musicale Attilio Rucano di Solaro. Alle 15.30 al liceo Zucchi in piazza Trento Trieste in programma la premiazione del concorso “Un poster per la pace”, organizzato da più di trent’anni nelle scuole di tutto il mondo da Lions Clubs International.

Lions Day a Monza: 19 club della Brianza

Saranno presenti 19 Lions Club di Monza e Brianza: Lions Club Monza Parco, Monza Corona Ferrea, Monza Duomo, Monza Host, Monza Regina Teodolinda, Arcore Borromeo, Lissone, Vimercate, Brianza Host, Canonica Lambro, Carate Brianza Cavalieri, Carate Brianza LD, Cesano Maderno Borromeo, Desio Lombardy on the road, Seregno Aid, Seregno Brianza, Leo Club Monza, Leo Club Monza Olivetti, Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale.

Lions Day a Monza: i Lions Club nel mondo, in Italia e in Brianza

Il Lions Club International è presente in 210 Paesi del mondo con oltre 1.400.000 soci. In Italia i soci sono circa 39mila organizzati con 17 Distretti aggregati nel Multidistretto 108 Italy; il Distretto 108 Ib1 comprende le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza e alcuni Comuni nell’area Alto Milanese con circa 2.550 Soci in 90 Club.

In Brianza i Lions hanno dato un notevole contributo alle associazioni di volontariato tra le quali La Meridiana, Associazione Alzheimer, Fondazione Tettamanti, Maria Letizia Verga, Capirsi Down, Ippocampo, Banca delle Visite e altre.