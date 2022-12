World water day, il concorso fotografico vuole accelerare il cambiamento

“Accelerating change”, accellerare il cambiamento attraverso la collaborazione e la cooperazione, è il tema della settima edizione del concorso “World water day photo contest”, presentata nei giorni scorsi a Seregno a Palazzo Landriani-Caponaghi, dal Lions club Seregno Aid, di cui è presidente Andrea Bellini. Erano presenti il sindaco Alberto Rossi, i soci Giovanni Benedetti, Francesco Viganò e Roberto Isella.

World water day, il concorso fotografico: novità la categoria dedicata ai “Paesaggi acquatici”

Un’edizione che conferma il successo dell’iniziativa a livello globale e rilancia l’impegno condiviso nelle opere di servizio alla comunità. Anche per la settima edizione c’è la sinergia con United nation water, l’organismo delle Nazioni Unite per la promozione del diritto e dell’accesso all’acqua potabile, tanto da averne adottato il tema annuale, associandolo alla categoria principale della competizione fotografica, riservata alle foto a tema.

“Per consentire la partecipazione ad un pubblico ampio e trasversale tra foto amatori e professionisti – ha spiegato il direttore artistico Roberto Isella – come novità per la settima si affianca la categoria dedicata ai “Paesaggi Acquatici”. Restano presenti come sempre la categoria Portfolio, che consente di presentare fino a 12 fotografie legate ad un unico racconto, e le categorie dedicate ai giovani e ai fotografi soci Lions”.

World water day, il concorso fotografico: montepremi e iscrizione

Il montepremi complessivo per i vincitori supera i 5mila euro, rendendo particolarmente appetibile la competizione, a pieno titolo entrata nella rosa dei prestigiosi concorsi internazionali di arte fotografica. I contributi degli sponsor e dei sostenitori rendono sostenibile il montepremi. Il Lions club Seregno Aid ha inteso rendere la partecipazione accessibile a tutti, fissando a 15 euro la quota di ingresso con due fotografie, e 5 euro a fotografia per le successive.

World water day: programma di adozione fotografica

Il “programma di adozione fotografica” consente ai fotografi provenienti dai contesti meno agiati di partecipare al concorso grazie alla generosità di finanziatori che donano la quota a loro sostegno. La foto vincitrice della prima edizione del concorso ha potuto partecipare grazie a questo programma. Il riferimento generale per ogni informazione, oltre che per lo storico delle precedenti edizioni e per la partecipazione a quella attuale, è il sito internet www.worldwaterday.it, disponibile in italiano e inglese. La partecipazione al concorso è aperta fino al 26 febbraio prossimo.

World water day, il concorso fotografico: giuria internazionale

La giuria internazionale, che presta la sua opera gratuitamente, è composta da 10 giudici, provenienti dall’ambito delle arti visuali e della fotografia, tra cui spiccano Roberto Ridi e Paolo Troilo, devoti al concorso fin dalla prima edizione, e Yann Arthus-Bertrand, fotografo e ambientalista francese che ha reso possibile con entusiasmo l’esposizione delle fotografie del World water day a Lione nel luglio scorso ed è all’opera per consentire ulteriori e ancor più prestigiose esposizioni in Francia per il prossimo anno.

World water day, il concorso fotografico: la Giornata mondiale dell’acqua

Infine, il 22 marzo 2023 in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” sarà il momento centrale dell’anno. Si aprirà con la festa dell’acqua, occasione di incontro educativo per le scuole della Brianza coordinato dal Gruppo Solidarietà Africa all’Auditorium di Piazza Risorgimento. Il ricavato del concorso, derivante dai contributi di partecipazione e dal prezioso supporto degli sponsor, al netto delle spese, è destinato ai progetti “Water & Food” di accesso all’acqua potabile o a scopo agricolo in comunità bisognose, in sinergia con Lions Acqua per la Vita. Nel corso dell’anno è stato pubblicato il secondo bando Lions club Seregno Aid per l’assegnazione di un contributo di 15 mila euro per il co-finanziamento di un’opera di accesso all’acqua. L’invito a partecipare, fino al 31 dicembre, è rivolto a tutte le organizzazioni di cooperazione internazionale impegnate in progetti coerenti col tema.