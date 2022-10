Borse di studio Lions e Oxford per 26 studenti brianzoli

L’Oxford Group col patrocino del Lions club Seregno Brianza, continuando un positivo connubio in corso da 25 anni, nella serata di mercoledì 26 ottobre, in sala Gandini a Seregno, ha consegnato a 26 studenti delle elementari, medie e superiori, su 50 che l’hanno ottenuto, il diploma del “Trinity college” di Londra. Le 50 borse di studio del valore di 800 euro ciascuna sono state offerte dalla Oxford e dal Lions Seregno Brianza.

Borse di studio Lions e Oxford: “Incoraggiare il miglioramento delle competenze linguistiche”

“L’obiettivo comune di Lions Seregno e Oxford è – come ha sottolineato Luca Motta, co-fondatore con Eva Balducchi dell’istituto linguistico – di incoraggiare nei giovani il miglioramento delle competenze linguistiche attraverso una metodologia innovativa che pone lo studenti al centro di un processo di apprendimento del quale esso stesso è protagonista acquisendo sicurezza e padronanza delle proprie competenze ed in modo particolare di quelle legate all’oralità finalizzandole all’ottenimento della certificazione internazionale. In tutti questi anni abbiamo contribuito alla formazione di 1500 studenti”.

Borse di studio Lions e Oxford: premio speciale a studentessa del Bassi di Seregno

Gli studenti sono segnalati dalle varie direzione scolastiche che hanno usufruito di una borsa di studio frequentando per sette mesi il corso di lingua inglese, superando l’esame scritto e l’orale. Il Lions club era rappresentato dal presidente Mario Carlo Novara e da Ambrogio Dell’Orto, mentre per l’Oxford oltre che da Luca Motta anche dai docenti Marco Galbiati, Wayne Riley e Roger Yates.

Il presidente del Lions Mario Novara ha consegnato a Gimene Boussama dell’istituto Bassi di Seregno, quale miglior allieva dei corsi, una borsa di studio di 800 euro, in memoria del suocero socio Lions e già presidente, Franco Colzani, che nel suo anno di presidenza aveva presentato il service borsa di studio e iniziato la collaborazione con Oxford.

Borse di studio Lions e Oxford: i 26 premiati

I 26 studenti premiati sono: Alice Citterio (Taverna Borromeo-Carate); Liudmila Gaudino e Bianca Zimbaldi (Lodi-Carate); Martino Grando e Angelica Motta (Manzoni-Bovisio); Sofia Ortolina (Rodari-Cesano); Arachige Ranathunga e Savinthie Sakithma; Simone De Piaggi e Stefano Drogo (Manzoni-Seregno); Alessandro Glasso, Marco Manno, Annalisa Parisi (Alighieri-Carate); Alessia Perego e Leonardo Traballoni (Rodari-Desio); Noemi Polzonetti e Alessandro Picello (don Milani- Seregno); Christian Chiodini (Galilei- Cesano); Victoria Banti, Aurora Di Grado, Ilaria Fachin, Alessandro Greco, Elisa Mondella (Levi Seregno); Alessia Galimberti, Gihene Boussama, Astou Mbaye ( Bassi- Seregno); Angelica Rizzaro e Giorgio Vergottini.