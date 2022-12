Scambio di auguri e beneficenza. Un connubio che ha caratterizzato la tradizionale cena di Natale al Lions club Canonica Lambro di cui è presidente Claudio Pedrazzani. L’evento si è consumato sabato 17 dicembre nella sede del club al Fossati di Canonica Lambro, il ricavato è stato devoluto all’iniziativa Banco Alimentare a sostegno delle persone bisognose promossa dal sodalizio.

Lions, Canonica Lambro per il Banco Alimentare: i numeri in Italia e a Monza e Brianza

Il presidente ha informato i presenti sui dati di raccolta che hanno raggiunto le 6.700 tonnellate in Italia, nella provincia di Monza e Brianza la raccolta è stata di oltre 167mila chili. Milano oltre 598 mila chili. Como oltre 117 mila chili, Lecco oltre 66 mila chili. Successivamente Pedrazzani ha illustrato i principali services che il “Canonica” ha svolto nel primo semestre dell’anno, sottolineando il service svolto in collaborazione con il Lions Seregno Brianza alle officine Frigerio di Giussano, costruttori della prestigiosa “ Berlinetta” il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Pegaso ippoterapia per la riabilitazione dei ragazzi con difficoltà motorie e neurologiche. Poi ha ricordato il service “Educare per il futuro” svolto in collaborazione con Lions Desio per la borsa di studio ad una studentessa del Ghana. Il Canonica Lambro, ha anche contribuito alla realizzazione della 34ma edizione dell’evento “ Sei ruote della speranza”, lo scorso 1 novembre all’autodromo di Monza. Una giornata interamente dedicata ai ragazzi con problemi di distrofia muscolare, che ha riscosso una grande partecipazione ed un altissimo consenso da parte di tutti.

Lions, Canonica Lambro per il Banco Alimentare: principali eventi in arrivo

Il presidente Pedrazzani ha poi illustrato i principali eventi che verranno organizzati nel prossimo semestre dal Lions Club Canonica anche in collaborazione con altri clubs, che vedrà nei primi giorni di gennaio il torneo di basket “Leone a canestro” in collaborazione con i Lions Desio, Seregno e Cesano. Un torneo di 17 squadre di ragazzi under 17, il cui ricavato verrà destinato al centro di addestramento di Limbiate, per la formazione dei cani guida per i non vedenti.

La serata si è conclusa con un’asta di beneficenza che ha aveva in palio il numero “zero” del prestigioso calendario realizzato dalle officine FF Frigerio di Giussano che producono artigianalmente interamente a mano le autovetture fuoriserie “berlinetta” e “Barchetta “ . Il calendario realizzato a tiratura limitata di pochi esemplari , presenta per ogni mese dell’anno gli autodromi dove ha girato la Berlinetta che sono i più prestigiosi autodromo del mondo. L’edizione precedente del calendario è stato a messo all’asta a Villa d’Este di Cernobbio, durante il concorso di eleganza, al quale ha partecipato su invito la Berlinetta.

Il ricavato dell’asta è stato interamente destinato all’acquisto di un defibrillatore che verrà donato dal Lions Club Canonica Lambro al comune di Biassono.