Il Lions Club di Vimercate e la Banca delle Visite a braccetto per curare i meno abbienti

Un aiuto concreto per le persone meno abbienti che non possono pagare delle prestazioni sanitarie arriva dal Lions Club di Vimercate e dalla Fondazione Banca delle Visite.

Il Lions Club di Vimercate e la Banca delle Visite e l’accordo

I due sodalizi, durante una cena di gala, hanno firmato lunedì sera 20 marzo al Cosmo Hotel il protocollo d’intesa che come ha spiegato il presidente dei Lions Santi Anastasi “serve per permettere a chi non può permettersi di sostenere una visita privata o ha urgenza di ricevere una prestazione sanitaria di poter contare su una rete di specialisti come quella della Banca delle Visite per essere curati in forma gratuita. Questo progetto parte dal nostro territorio locale ed è nostra intenzione estenderlo il più possibile”. Inoltre il Lions Club di Vimercate è il primo sodalizio che ha siglato a livello nazionale un accordo simile con la Banca delle Visite. “Siamo molto contenti di aver raggiunto questa intesa con i Lions – ha affermato la presidente della Banca delle Visite Michela Dominicis -. La nostra mission è proprio quella di aiutare chi ha bisogno di cure e non può pagarle o deve aspettare tanto tempo per essere preso in carico dalla sanità pubblica, visto che le liste d’attesa sono pressoché infinite”. Tutte le informazioni di questo nuovo servizio saranno disponibili sul sito del Lions Club di Vimercate (lionsclubvimercate.it).

Il Lions Club di Vimercate e la Banca delle Visote con il supporto del Comune

Alla serata ha preso parte anche l’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Cereda che ha evidenziato “la bontà del progetto a cui daremo il nostro patrocinio perché ci crediamo fermamente e il Lions Club è sicuramente un partner strategico e attendibile per noi”. Sarà proprio il Comune e in particolare i Servizi Sociali di Palazzo Trotti ad indicare quei cittadini che hanno necessità di cure o visite specifiche che non possono pagare. Soddisfazione al termine del momento conviviale è stata espressa da Francesca Fiorella Trovato, governatore distrettuale del Lions Club International che ha parlato “dell’importanza di fare rete tra tutti i vari protagonisti di questa iniziativa”. Molti anche i rappresentanti dei diversi distretti Lions tra cui Osea Coratella presidente della V circoscrizione del Distretto 108ib1 e i rappresentanti del Lions Club Brianza Host, oltre a Carlo Vergani Presidente Zona A e Luca Zardoni Presidente Zona B.