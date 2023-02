Seregno: premiati i “Poster della pace” del concorso Lions

“Un poster per la pace”, il concorso internazionale organizzato dal Lions club internazionale e giunto alla 35° edizione, ha vissuto domenica 26 febbraio a Seregno un momento “clou” con la cerimonia di premiazione dei vincitori locali promossa dal Lions club Seregno Brianza d’intesa con l’amministrazione comunale. L’evento si è svolto in sala Gandini, alla presenza di un folto pubblico composto dagli studenti premiati e dai loro genitori.

Seregno Lions un poster per la pace menzionati

La cerimonia è stata introdotta da Mario Carlo Novara, presidente in carica del Seregno Brianza, che ha spiegato le finalità dell’associazione e di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva degli studenti delle scuole locali. Il sindaco Alberto Rossi ha sottolineato il valore e l’apporto che il Lions club ha sempre offerto sia in campo sociale che culturale alla città “un valore aggiunto indispensabile che si affianca alle tante iniziative soprattutto nel settore del volontariato di cui può disporre la città”.

E seguito l’intervento dell’assessore alla cultura Federica Perelli, che ha elogiato gli studenti per i disegni realizzati “tutti molto belli e significativi meritevoli ognuno di premio”, poi ha aggiunto: “l’arte è costruttrice di un messaggio di bellezza”. Il socio Lions, Massimo Fornasari, ha ricordato che le opere pervenute al concorso in sede locale sono state 163 e la scelta è stata eseguita assieme al collega Franco Cajani. È seguita la premiazione.

Seregno, premiati i “Poster della pace: i vincitori assoluti

Ai vincitori il “Seregno Brianza” ha consegnato in premio degli strumenti di elettronica. I vincitori assoluti sono: Simone Levini, 3B media don Milani, Veronika Voshchenkova, 2D media Manzoni e Greta Scalisi, 2C media Mercalli.

I poster a livello locale sono stati selezionati per la loro originalità, il valore artistico e l’attinenza al tema: “Guidare con compassione”.

“I giovani sanno quanto importante sia la compassione, loro sono spesso in grado di esprimere questa e emozione più apertamente rispetto agli adulti – ha sottolineato il presidente del Lions club Seregno, Mario Novara – e li abbiamo invitati ad esplorare e a esprimere attraverso la loro opera il futuro di pace che può essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole. È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro, e siamo lieti come club di aver offerto loro l’opportunità di condividere questa visione di pace con gli altri“.

Seregno, premiati i “Poster della pace”: vincitori e menzionati

Ecco i vincitori e i menzionati a livello locale: don Milani: 1) Simone Levini (3B); 2) Lara Bordin (3H); 3) Maria Chiara Gaiezza (3H); Manzoni: 1)Veronika Voshchenkova (2D); 2) Mattia Massari (2C); 3) Kevin Tilotta (2B); Mercalli: 1) Greta Scalisi, 2) Viola Brenna, 3) Marco Caca, tutti di 2C; “menzioni speciali”: don Milani: Stefania Gryshyna (3A), Carolina Riva (3 B); Manzoni: Stefano Calabrò (2B), Michael Tagliabue (2B), Asia Pisano (2C), Nicolò Scalzo (2C), Sofia Colombo (2D), Riccardo Forte (3A), Martina Viglione (3A), Alessandro Arcuri, Greta Calvetti, Giulia Gallet, Ginevra Imprenti, Iris Riva, Sofia Vismara tutti di 3B, Vito Cimmarusti, Rania Meghras, Giulia Montagner (3D).

Seregno, premiati i “Poster della pace”: disegni esposti in sala Gandini

I 163 disegni pervenuti al concorso sono esposti in sala Gandini di via XXIV maggio.