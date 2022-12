Simone Levini, 3B media don Milani, Veronika Voshchenkova, 2D media Manzoni e Greta Scalisi, 2C media Mercalli, sono i vincitori di Seregno del concorso “Un poster per la pace” sponsorizzato dal Lions Club Seregno Brianza. I poster selezionati a livello locale sono stati tre. Mentre oltre 450 sono state le opere, provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato all’edizione annuale del concorso sponsorizzato da Lions Clubs International per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo all’importanza della pace nel mondo.

Seregno: “Un poster per la pace”, le finalità del concorso

I poster locali sono stati scelti da Franco Cajani e Massimo Fornasari, soci del Lions club Seregno Brianza, per la loro originalità, il valore artistico e l’attinenza al tema: “Guidare con compassione. I giovani sanno quanto importante sia la compassione, loro sono spesso in grado di esprimere questa e emozione più apertamente rispetto agli adulti – ha detto il presidente del Lions club Seregno, Mario Novara – quest’anno abbiamo invitato i giovani ad esplorare e a esprimere attraverso la loro opera il futuro di pace che può essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole”.

Seregno: i vincitori di “Un poster per la pace”, le motivazioni dei premi

Il presidente del Lions Club Seregno Brianza, Mario Novara, ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva degli studenti delle scuole medie don Milani, Manzoni e Mercalli: “È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono lieto di avere offerto loro l’opportunità di condividere questa visione di pace con gli altri“.

“I poster di Simone Levini, Veronika Voshchenkova e Greta Scalisi, sono proseguiti nella selezione a livello Distrettuale, ma di fronte a lavori bellissimi non hanno avuto accesso al multidistrettuale”, ha spiegato Novara.

Seregno: i vincitori di “Un poster per la pace”, tutti i premi

Il primo premio a cui sarà attribuito il primo premio riceverà una somma 5 mila dollari o dell’equivalente nella valuta del paese del vincitore e un viaggio, per il vincitore e due suoi familiari, a una speciale cerimonia di premiazione. I 23 vincitori dei premi di merito riceveranno un attestato di partecipazione e un premio in denaro del valore di 500 dollari.

A livello locale i primi tre classificati di plesso sono stati: don Milani: 1) Simone Levini (3B), 2) Lara Bordin (3H), 3) Maria Chiara Gaiezza (3H); Manzoni: 1) Veronica Voshchenkova (2D), 2) Mattia Massari (2C), 3) Kevin Tilotta (2B); Mercalli: 1) Greta Scalisi (2C), 2) Viola Brenna (2C), Marco Caca (2C).

I primi tre classificati di ogni plesso riceveranno un premio dal Lions Club Seregno Brianza, all’interno di una mostra di tutti i disegni che hanno partecipato che sarà allestita nel mese di febbraio prossimo.

Seregno: i vincitori di “Un poster per la pace”, le edizioni precedenti e Lions clubs International

I vincitori delle precedenti edizioni sono disponibili sul sito www.lionsclubs.org. Il Lions clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande al mondo, con 1,36 milioni di soci in oltre 210 paesi e aree geografiche. Dal 1917, i Lions club hanno assistito i non vedenti e le persone con problemi alla vista, dedicandosi attivamente e con grande impegno al servizio comunitario, sostenendo programmi a favore dei giovani in tutto il mondo.