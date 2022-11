Lions club, il riconoscimento Melvin Jones alla seregnese Mariapia Ferrario

Il due Lions club di Seregno – il “Brianza” e “Aid” – e il Cesano Borromeo e Cesano Leo di comune accordo hanno deciso di assegnare il massimo riconoscimento Lions della Melvin Jones fellow alla seregnese dottoressa Mariapia Ferrario, per dimostrare l’apprezzamento esplicito e concreto delle benemerente acquisite nel coordinare il progetto del 2020 “La forza di uno sguardo”, voluto dall’allora presidente del “Seregno Brianza” Giovanni Benedetti, che è stato subito pubblicato in un volumetto e diffuso in tutte le farmacie del territorio, e poi trasformato in un service Lions a livello nazionale.

Lions club: la consegna del riconoscimento

La consegna del riconoscimento a Mariapia Ferrario è avvenuta per mano dei presidente Mario Novara (Seregno Brianza), Damiano Perego (Aid), Renato Orsenigo (Cesano Borromeo), presente anche il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, prima della proiezione del film “L’impegno di un abbraccio” di Giusi Virzi, per la regia di Marino Carmelo, al Politeama di Seveso, nei giorni scorsi.

Lions club: “La forza in uno sguardo”

“La forza in uno sguardo”, la violenza di genere in una ottica integrata di società e salute. Uno sguardo capace di cogliere il disagio e le difficoltà di donne che patiscono situazioni di violenza nelle relazioni intime; uno sguardo accogliente e non giudicante che intercetta il bisogno e crea fiducia. Il periodo di isolamento indotto dalla pandemia da Coronavirus ha insegnato quanto lo sguardo possa dare sostegno e aiuto.

“La violenza di genere – ha detto la dottoressa Mariapia Ferrario, già responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di Carate Brianza – soprattutto a danno delle donne e dei minori, è purtroppo un tema di cronaca costante, addirittura accentuato nella sua declinazione domestica durante il recente periodo di confinamento. Nonostante gli interventi operativi, il dibattito costante, le opere di sensibilizzazione e l’educazione delle giovani generazioni, molti sforzi ancora sono necessari per contrastare questo fenomeno. Per far sì che uno sguardo ampio e condiviso sul fenomeno si trasformi in aiuto concreto, il Lions club hanno scelto di impegnarsi in un percorso di conoscenza e sensibilizzazione”.

La Ferrario ha aggiunto: “Come la violenza domestica sia un fenomeno trasversale che può interessare ognuno di noi, che richiede consapevolezza e di cui spesso si conoscono e si percepiscono solo i tragici eventi di cronaca, ignorando le situazioni che rimangono sommerse sino a gravi epiloghi”.

Lions club: “La forza in uno sguardo” e la violenza di genere

L’argomento violenza di genere nel libretto è stato suddiviso in quattro parti: conoscere e costruire cultura; la violenza e le sue maschere; un rapporto violento perché sopportarlo e mantenerlo?, e uscire dalla violenza: con la rete si può!, e cioè i attraverso i centri antiviolenza, le case rifugio, i servizi sociali, le Forze dell’Ordine, i presidi sanitari e le organizzazioni di volontariato.