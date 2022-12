I Lions Club di Monza e Desio vanno a braccetto per aiutare i giovani

Due date significative chiudono l’anno sociale del Lions Club Monza Corona Ferrea: l’ingresso di ben otto nuovi soci e la festa degli auguri che, rispettivamente martedì 13 e giovedì 18 dicembre hanno avuto luogo presso la tradizionale sede allo Sporting club Monza. La serata degli auguri è stata anche il modo per suggellare l’amicizia con il Lions Club Desio e per mettere in campo attività di volontariato e di servizio che saranno sempre più mirate a sopperire le esigenze di una parte della società in serie difficoltà e che sta sempre più ampliandosi.

I Lions Club di Monza e Desio e i progetti da realizzare

Dai corsi in preparazione ai test universitari, al supporto al centro equestre di riabilitazione, dal recupero di una biblioteca storica ai tornei giovanili di basket, l’impegno dei due club annovera da sempre una particolare attenzione al modo dei ragazzi e dei disabili. La serata ha registrato la raccolta di un sostanzioso contributo che sarà congiuntamente devoluto a favore di queste attività.