Ladri da Pizzaut a Cassina de’ Pecchi: rubate anche le mance, danni ingenti

Incursione nella notte nel ristorante di Pizzaut a Cassina de’ Pecchi. Lo ha raccontato Nico Acampora in una diretta social: i ladri sono entrati sfondando la porta sul retro e hanno rubato il fondo cassa, due computer e anche le mance dei ragazzi.

Ingenti i danni: migliaia di euro – circa 7mila stima Acampora – tra vetrata in frantumi, cassa “buttata per aria per poche centinaia di euro”. E poi sangue sul pavimento perché nell’effrazione qualcuno deve essersi anche ferito. I carabinieri avranno a disposizione le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i fatti.

Ladri da Pizzaut a Cassina de’ Pecchi: l’amarezza di Nico Acampora

Amaro invece il commento di Acampora, con la voce rotta nel video: «Io penso che siete dei bastardi, i miei ragazzi sperano invece che non vi siate fatti male – scrive sui social il papà della pizzeria che ha sede anche a Monza – Quanto ho ancora da imparare da loro. Sangue sul pavimento, un vetro sfondato, una portata divelta, la cassa buttata all’aria…per rubare poche centinaia di euro. Avete fatto migliaia di euro di danni ma soprattutto avete ferito il nostro cuore. Per me siete dei bastardi… ma forse hanno ragione i ragazzi: speriamo che non vi siate fatti male. Intanto abbiamo pulito il grosso del sangue, per evitare che i ragazzi subissero un impatto troppo forte».

Ladri da Pizzaut a Cassina de’ Pecchi: «Venite a far sentire la vicinanza ai ragazzi»

Pubblicata sui social, dove Pizzaut ha un seguito larghissimo, la notizia ha raccolto in poco tempo centinaia di commenti. E in molti hanno chiesto di potersi rendere utili in qualche modo.



«Mi state chiedendo un codice Iban per ripagare ai danni fatti dai malviventi, oltre 7000 euro o per ripagare i 2 computer che hanno rubato… – fa sapere ancora Acampora – Vi faccio un altra proposta, venite a Cassina a mangiare, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro… preoccupiamoci solo dei ragazzi, solo del loro benessere, venite a fargli due coccole. Facciamoli tornare a quello straordinario diritto che hanno conquistato: il lavoro. Vi vogliamo bene a tutti, un po’ meno a chi è venuto a farci del male. Non lasciateci soli. Venite a pranzo e a cena da PizzAut Cassina in questi giorni, vi aspettiaAmo».