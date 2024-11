Monza, PizzAut firma un altro miracolo e dona a BrianzaScherma una pedana per ipovedenti

La scuola di scherma di via della Birona a Monza ha la sua prima pedana attrezzata per schermidori ipovedenti. Grazie al contributo di PizzAut, la pizzeria solidale di Nico Acampora, da venerdì 15 novembre l’Asd BrianzaScherma ha a disposizione una pedana da scherma speciale, che consente a ragazzi non vedenti o ipovedenti di praticare questa nobile disciplina, dalla quale altrimenti sarebbero esclusi. Il merito è della creatività e dell’iniziativa del gruppo di Acampora, che ha finanziato e donato la passerella che consentirà all’associazione di aprire lo sport di fioretto e spada a tutti i suoi atleti, anche quelli ipovedenti.

PizzAut: la soddisfazione di Nico Acampora

La pedana donata da Pizzaut

«L’associazione monzese -rivela Nico Acampora, usando una metafora presa proprio dalla tecnica degli schermidori- mi aveva chiesto una mano per rendere ancora più inclusiva la propria attività. E PizzAut ha fatto “un passo avanti”». E i vertici di PizzAut sottolineano come sia una piccola rivoluzione che ragazzi disabili aiutino le strutture sportive della città di Monza ad essere sempre più inclusive. «È stata un’emozione pazzesca -conclude Acampora- quando Davide, ragazzo ipovedente, ha provato la pedana con la sua spada, realizzando così il suo sogno». L’associazione BrianzaScherma, nata nel 2005 per iniziativa della maestra e pluricampionessa del mondo, Roberta Giussani, ha sede in via della Birona, presso il palazzetto della scherma di Monza.