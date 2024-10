Monza: le contrazioni da Pizzaut e poi nasce Davide. La gioia dei ragazzi: “Siamo zii”

Giorni di nascite speciali in Brianza: non solo la bimba venuta alla luce sulla autostrada A4 in una piazzola di sosta con l’aiuto degli agenti di polizia stradale e un’ambulanza da Vimercate, giovedì è stata la volta di Davide nato dopo un pranzo da PizzaAut a Monza.

Monza: le contrazioni da Pizzaut, il racconto di Nico Acampora

L’ha raccontato Nico Acampora sulla seguitissima pagina Facebook del ristorante: è la storia di Giulia, che ha iniziato le contrazioni proprio al tavolo del locale mentre mangiava “la pizza più buona della galassia conosciuta”. A quel punto ha finito il pranzo e poi, “con un magnifico sorriso“, è andata all’ospedale a partorire.

Monza: la gioia dei ragazzi di Pizzaut, “benvenuto Davide”

“Ci è arrivata la foto del neonato Davide con la sua stupenda mamma – ha fatto sapere il ristorante – L’ho detto ai ragazzi di PizzAut e loro hanno riso felici, hanno iniziato a saltare e ad urlare: “Siamooo Ziii”. La Vita è Bellissimaaaa. Benvenuto Davide e grazie a Giulia“.